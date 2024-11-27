İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

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İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Lübnanlılar, bu sabah yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından evlerine dönmek için yollara düştü.

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'te başlayan "kontrollü" çatışmalar son aylarda genişleyerek savaşa dönüştü.

Saldırılar nedeniyle 5,3 milyon nüfusa sahip Lübnan'da yaklaşık 1,9 milyon kişi zorla yerinden oldu.

Çatışmaları sonlandıran İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes bu sabah Türkiye saatiyle 05.00'te yürürlüğe girdi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Lübnan'da kutlamalar yapıldı. İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Lübnanlılar ise evlerine dönmeye başladı.

Evlerine dönmek isteyenler, Lübnan'ın güneyine doğru yollara düştü. Güneye giden yollarda yoğun trafik oluştu.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından Lübnan'ın güneyindeki evlerine dönenlerin bazıları havai fişeklerle bu durumu kutladı.

Sınıra yakın belde ve köylerde ise belirsizlik hakim. İsrail'in kara saldırısıyla işgal ettiği sınır hattındaki birçok köy ve beldede yaşayanlar henüz evlerine dönemedi.

Zira İsrail askerlerinin bölgedeki işgali devam ediyor ve henüz bu yerlerden çekilmiş değil.

Lübnan ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla sınır bölgesindeki köy ve belde sakinlerinden evlerine dönmek için İsrail askerlerinin işgal ettikleri yerden çekilmelerini beklemeleri uyarısı yaptı.

- Birçoğu evlerini yerinde bulamayacak

Ateşkesin ardından sevinçle evlerine dönmek için yollara düşen binlerce Lübnanlı ise yuvalarını yerinde bulamayacak.

Zira İsrail ordusu kara ve hava saldırıları nedeniyle başta sınır bölgeleri olmak üzere Lübnan'ın birçok bölgesinde geride ağır yıkım bıraktı.

İsrail ordusu kara saldırılarında "Hizbullah'a ait hedefler olduğu" iddiasıyla sınır hattındaki birçok köyü ve beldeyi haritadan sildi.

Lübnan haber ajansına göre, İsrail ordusu kara saldırılarında Lübnan'ın güneyinde şu ana kadar 37 köy ve beldeyi yerle bir etti ve buralardaki 40 binden fazla konutu yıktı.

Başkent Beyrut başta olmak üzere Sur, Sayda, Baalbek gibi birçok kent de İsrail'in yoğun hava saldırılarına hedef oldu. Bu kentlerde de hava saldırıları nedeniyle yüzlerce konutun tamamen veya kısmen yıkıldığı belirtiliyor.

- İsrail'de 60 bin kişi yerinden olmuştu

Hizbullah'ın roket ve insansız hava aracı saldırıları nedeniyle İsrail'in Lübnan sınırına yakın bölgelerindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar da göç etmek zorunda kalmıştı.

Çatışmalar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde 60 bin kişi yerinden oldu.

İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlatmasının tahliye edilen vatandaşlarının kuzey sınırındaki evlerine dönebilmeleri için gerekli olduğunu iddia etmişti.