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İsrail Savunma Bakanı: Gazze'ye saldırılar daha şiddetli olacak - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı: Gazze'ye saldırılar daha şiddetli olacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çatışmalara verilen 'insani aranın' sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarının 'daha şiddetli ve tüm bölge boyunca' olacağını söyledi. Gallant, askerlere güvenlik mekanizması ve hükümetin arkalarında durduğu mesajını vererek, 'İşimiz bitene kadar durmayacağız.' ifadesini kullandı.

27.11.2023 - 21:45,
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çatışmalara verilen "insani aranın" sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarının "daha şiddetli ve tüm bölge boyunca" olacağını söyledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gallant, İsrail ordusunun bir kısmını işgal ettiği, ablukayı sıkılaştırdığı ve saldırılarıyla yıkımı artırdığı Gazze Şeridi'ndeki askerleri ziyaret etti.

"SALDIRILAR DAHA ŞİDDETLİ OLACAK"

Çatışmalara verilen "insani ara" sonrasındaki planlarına değinen Gallant, "Saldırılar daha şiddetli olacak ve tüm Gazze Şeridi'nde gerçekleşecek." dedi.

"İŞİMİŞ BİTENE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Gallant, askerlere güvenlik mekanizması ve hükümetin arkalarında durduğu mesajını vererek, "İşimiz bitene kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.

FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLADILAR

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den itibaren bölgenin nüfus yoğunluğu en yüksek kuzeyi ve Gazze şehir merkezindeki Filistinlileri güneye göç etmeye zorlamıştı.

1.7 MİLYON FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletlere göre Gazze içinde yaklaşık 1,7 milyon Filistinli İsrail'in saldırıları karşısında yerlerinden edilmiş durumda ve büyük çoğunluğu da Gazze'nin güneyinde kalıyor.

Kaynak: AA

Haaretz, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı: Gazze'ye saldırılar daha şiddetli olacak - Son Dakika
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