İstiklal'i kana bulayan teröristin yanında yürüyen iki kadın İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirdi - Son Dakika
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İstiklal'i kana bulayan teröristin yanında yürüyen iki kadın İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirdi

14.11.2022 14:50

İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal'de meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili İsrail ve İran medyalarından dikkat çekici iddialar geldi. İran haber ajansı IRNA, caddeye bomba bırakan kadın teröristin yanında yürüyen iki kadının İsrailli olduğunu ve saldırının arkasında İsrail'in bulunduğunu yazarken İran'ın iddialarına yanıt veren İsrail'in çok okunan gazetelerinden Yedioth Ahronot, görüntülerdeki iki kadının Türkiye'ye tatile gittiğini ve ülkelerine geri döndüğünü belirtti.

Uluslararası kamuoyunda derin bir üzüntü, endişe ve öfke yaratan bombalı saldırı sonrasında İsrail ve İran medyalarından dikkat çekici iddialar geldi.

İRAN: SALDIRININ ARKASINDA İSRAİL VAR

İran haber ajansı IRNA, bugün yapılan operasyonla gözaltına alınan teröristin bombayı bir bankın altına bırakmadan önce yanından geçen iki kadının İsrailli olduğunu ve saldırının arkasında İsrail'in bulunduğunu iddia etti.

İSRAİL BASININDAN YANIT GECİKMEDİ

İran'ın gündeme getirdiği iddiaya İsrail basınından yanıt gecikmedi. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Yedioth Ahronot, bu iki kadının İsrail'in güneyindeki Aşdod kentinden Türkiye'ye giden iki turist olduğunu yazdı.

"BİR KADIN GRUBUYLA TÜRKİYE'DE TATİLDEYDİLER"

Gazete Or Atedgi ve Natali Swissa isimli kadınların bir kadın grubuyla birlikte Türkiye'ye tatile gittiğini ve İsrail'e döndüklerini aktardı. Atedgi'nin eşi ve Swissa'nın ağabeyi olan Liran Atedgi, İsrail yerel medyasına konuştu. Atedgi, "Or ve Natali en az 8 diğer İsrailli kadınla tatildeydi. Tatillerinin son gününü alışverişe ayırmışlardı" ifadelerini kullandı.

"FARKINDA OLMADAN YANLARINDAN TERÖRİST GEÇMİŞ"

Sözcü'de yer alan habere göre Atedgi, "Eşim ve kız kardeşim farkında olmadan yanlarından terörist geçmiş. Bir dükkanda durunca kadın yanlarından geçmiş ve belki de yaklaşık 50 metre uzakta bombalı saldırı gerçekleştirmiş" dedi.

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Son Dakika Dünya İstiklal'i kana bulayan teröristin yanında yürüyen iki kadın İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstiklal'i kana bulayan teröristin yanında yürüyen iki kadın İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirdi - Son Dakika
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