İsveç: AB yardımlarını yönlendirmek için koordine ediyoruz. - Son Dakika
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İsveç: AB yardımlarını yönlendirmek için koordine ediyoruz.

06.02.2023 10:25
İsveç: AB yardımlarını yönlendirmek için koordine ediyoruz.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.4'lük depremle ilgili açıklama yaparak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ulaşacağını ve Avrupa Birliği ortak yardımlarını yönlendireceğini belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.4'lük depremle ilgili açıklama yaparak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ulaşacağını ve Avrupa Birliği ortak yardımlarını yönlendireceğini belirtti.

İsveçli Bakan Billström açıklamasında "Türkiye ve Suriye'de yüksek can kaybıyla sonuçlanan depremin korkunç sonuçlarından derin üzüntü duyuyorum. İsveç, Avrupa Birliği Konseyi'nin dönem başkanı olduğundan dolayı, bu felakette ülkelere yardım etmek adına AB çabalarının koordinasyonu için Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye'ye ulaşacağız" dedi.


Kaynak: DHA
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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç: AB yardımlarını yönlendirmek için koordine ediyoruz. - Son Dakika

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