Kur'an yakanı değil, müdahalede bulunanı gözaltına aldılar

İsveç'in başkenti Stockholm'da Cuma günü tekrarlanan Kur'an-ı Kerim yakma skandalına bir kadın yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Polis ekipleri, kadını yaka paça gözaltına aldı.

SKANDALA YANGIN TÜPLÜ MÜDAHALE

İsveç medyasında yayınlanan görüntülerde kadının, İran Büyükelçiliği yakınında düzenlenen Kur'an yakma skandalını gerçekleştiren kişiye doğru koştuğu ve elinde tuttuğu yangın söndürme tüpünden eylemcinin üzerine köpük püskürttüğü görülüyor.

Görüntülerde Kur'an nüshası olduğu düşünülen bir kitabın eylemcinin ayaklarının dibinde yandığı görüldü. Kadının yangın söndürme tüpü yardımıyla yanan Kur'an nüshasını söndürmeye çalıştığı da görüntülere yansıdı. Olayı doğrulayan polis, kadının kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

KUR'AN YAKMA SKANDALI BİTMİYOR

Kur'an nüshalarına yönelik yakma ve çiğneme eylemleri son zamanlarda İsveç ve Danimarka'da sıkça tekrarlanıyor. Stockholm'de aynı kişiler geçtiğimiz haftalarda da Kur'an yakma eylemleri gerçekleştirmiş, ayrıca Kur'an nüshalarını yere atarak çiğnemişlerdi. Bu eylemlere Müslüman ülkelerden ise sert tepkiler geliyor. Birçok ülkede, Kur'an yakma skandalları, kalabalık kitleler tarafından protesto edildi.

İSVEÇ İNCELEME BAŞLATTI

Son Kur'an yakma olaylarının ardından İsveç hükümeti, kamuya açık toplantı ve gösterileri düzenleyen kuralları mercek altına almaya karar verdi. Hükümet söz konusu kuralların ne ölçüde değiştirilebileceğini araştıracak.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve koalisyon ortakları Hıristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Ebba Busch ve Liberal Parti Genel Başkanı Johan Pehrson, cuma günü Dagens Nyheter gazetesinde yayınlanan bir makalede, hükümetin cuma günü asayiş hukukuna ilişkin bir soruşturma yapılması için talimat verdiğini yazdı.

Üç liderin imzasıyla yayınlanan makalede, polisin kamuya açık toplantı ve gösteri başvurularını incelerken İsveç Anayasası'nın ülke güvenliğini göz önünde bulundurması için sunduğu kapsamın inceleneceği belirtildi. Bunun için İsveç Anayasası'nda herhangi bir değişiklik yapılmasının ise planlanmadığına işaret edildi.