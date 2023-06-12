İsveç, Türkiye'ye iade kararı aldı - Son Dakika
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İsveç, Türkiye'ye iade kararı aldı

12.06.2023 16:12

İsveç hükümeti, 2013 yılında uyuşturucu suçundan hüküm giyen ve 5 yıldır İsveç'te yaşayan kişiyi Türkiye'ye iade etme kararı aldı. Adalet Bakanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Ashraf Ahmed, İsveç Yüksek Mahkemesi'nin kararını onayladıklarını açıkladı. İadesi yönünde karar verilen kişi, uyuşturucu suçundan dolayı Türkiye'de hapis cezasına çarptırılmıştı.

İsveç hükümeti, Türkiye'de 2013 yılında uyuşturucu suçundan hüküm giyen ve 5 yıldır İsveç'te yaşayan kişiyi Türkiye'ye iade erme kararı aldı. İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Adalet Bakanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Ashraf Ahmed, "İsveç Yüksek Mahkemesi, söz konusu kişinin Türkiye'ye iadesine, 12 Haziran'da karar vermişti. Hükümet de bu kararı onadı." ifadelerini kullandı.

İADE EDİLMEMEK İÇİN TERÖR ÖRGÜTLERİNE SIĞINMIŞTI

Aftonbladet gazetesindeki habere göre, 35 yaşındaki erkek ifadesinde, terör örgütü PKK'ya destek açıklamaları ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'u indirdiğini öne sürerek, Türkiye'ye iade edilmemeyi istemişti.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÜZERİNE AĞUSTOS 2022'DE TUTUKLANMIŞTI

İadesi yönünde karar verilen kişi, 2013'de "içinde uyuşturucu bulunan bir çanta taşıdığı" gerekçesiyle Türkiye'de 4 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılmıştı. Şartlı tahliye edildikten sonra İsveç'e giden şahıs, Türk savcılığının talebi üzerine Ağustos 2022'de bu ülkede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • tansel çetinkaya: işine gelmeyen ıskartayı iade ediyor etsene kırmızı bültenle aranan kandil kadrosunu nerde iş yapmaz adam iade ediyorsunuz Cevap Yaz 138 3 Yayından Kaldır
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Adalet Bakanlığı, Türkiye, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

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