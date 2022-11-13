Türkiye'ye terörle mücadele sözü veren İsveç'ten skandal görüntü! Polisin tavrına tepki yağdı - Son Dakika
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Türkiye'ye terörle mücadele sözü veren İsveç'ten skandal görüntü! Polisin tavrına tepki yağdı

13.11.2022 16:21

NATO'ya üye olma sürecinin onaylanması için Türkiye ile bir muhtıra imzalayan İsveç'ten gelen görüntüler pes dedirtti. Terör örgütü PKK yandaşları başkent Stockholm'de Türkiye karşıtı gösteri düzenlerken polisin gösteriye müdahale etmeden örgüt destekçileriyle birlikte yürümesi tepki çekti.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaları konusunda şart koştuğu maddeler İspanya'nın başkenti Madrid'deki üçlü zirvede mutabakat olarak imzalanmıştı. İsveç ve Finlandiya'dan PKK terör örgütüne desteklerini çekmeleri istenmişti.

YENİ BAŞBAKAN SÖZ VERMİŞTİ

İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmişti. Kristerssson, terörle mücadelede Türkiye'ye yardım etmek istediklerini ve gereken adımları atacaklarını söylemişti. Bu yönde adımlar atması beklenen İsveç'te, terör örgütü PKK yandaşları rahat durmuyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI ANLAŞMANIN İPTALİNİ İSTEDİ

Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç ile Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptalini istedi. PKK/ YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

POLİSLE YÜRÜDÜLER

Bu olanlar yetmezmiş gibi terör yandaşları gösterilerini polis eşliğinde yaptı. Terör yandaşları PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar ile şehir merkezine kadar yürüdü.

İSVEÇ'TE YENİ YASA GELİYOR

Öte yandan ülkenin haber ajansı TT'nin haberine göre, ülkede 16 Kasım'da meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ile hükümet ve kolluk kuvvetlerine, "Terörist organizasyonlarla ilişki görülmesi durumunda örgütlenme hürriyetini engelleme hakkı" veriliyor.

1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasadan sonra terör örgütü PKK/YPG'nin gösterilerinde ne gibi önlemlerin alınacağı merak ediliyor.

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SON DAKİKA: Türkiye'ye terörle mücadele sözü veren İsveç'ten skandal görüntü! Polisin tavrına tepki yağdı - Son Dakika
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