Türkiye'ye terörle mücadele sözü veren İsveç'ten skandal görüntü! Polisin tavrına tepki yağdı

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Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaları konusunda şart koştuğu maddeler İspanya'nın başkenti Madrid'deki üçlü zirvede mutabakat olarak imzalanmıştı. İsveç ve Finlandiya'dan PKK terör örgütüne desteklerini çekmeleri istenmişti.

YENİ BAŞBAKAN SÖZ VERMİŞTİ

İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmişti. Kristerssson, terörle mücadelede Türkiye'ye yardım etmek istediklerini ve gereken adımları atacaklarını söylemişti. Bu yönde adımlar atması beklenen İsveç'te, terör örgütü PKK yandaşları rahat durmuyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI ANLAŞMANIN İPTALİNİ İSTEDİ

Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç ile Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptalini istedi. PKK/ YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

POLİSLE YÜRÜDÜLER

Bu olanlar yetmezmiş gibi terör yandaşları gösterilerini polis eşliğinde yaptı. Terör yandaşları PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar ile şehir merkezine kadar yürüdü.

İSVEÇ'TE YENİ YASA GELİYOR

Öte yandan ülkenin haber ajansı TT'nin haberine göre, ülkede 16 Kasım'da meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ile hükümet ve kolluk kuvvetlerine, "Terörist organizasyonlarla ilişki görülmesi durumunda örgütlenme hürriyetini engelleme hakkı" veriliyor.

1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasadan sonra terör örgütü PKK/YPG'nin gösterilerinde ne gibi önlemlerin alınacağı merak ediliyor.