Kanada'da öğretmen, Müslüman öğrencilere "LGBTQ Pride" etkinliklerine katılmadıkları için tepki gösterdi - Son Dakika
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Kanada'da öğretmen, Müslüman öğrencilere "LGBTQ Pride" etkinliklerine katılmadıkları için tepki gösterdi

Kanada'da öğretmen, Müslüman öğrencilere "LGBTQ Pride" etkinliklerine katılmadıkları için tepki gösterdi

10.06.2023 20:19

Kanada'da bir öğretmenin Müslüman öğrencilere kurumun düzenlediği LGBTQ Pride etkinliklerine katılmadıkları için sert tepki gösterdiği ses kaydı internette viral oldu. Okul, öğretmen hakkında bu davranışından dolayı soruşturma açılmayacağını açıkladı.

Kanada'da bir öğretmen, okulun düzenlediği LGBTQ Pride etkinliklerine katılmayan Müslüman öğrencilere sert tepki gösterdi. Sosyal medyaya düşen ses kaydı viral oldu.

SES KAYDI GÜNDEM OLDU

İsmi bilinmeyen öğretmen ses kaydında Pride ayını kutlayan öğrencilerin Ramazan ayındaki etkinliklere katıldığını belirtti. Öğretmen şunları söyledi: "Onlar buradaydı, biz Ramazan kutlamalarını yaptığımızda. Onlar sınıfa sizin dininiz için, doğru olduğuna inandığınız şeyler için saygı gösteriyorlar, değil mi? İki yönlü bir durum! Kendinize saygı gösterilmesini istiyorsanız, dininiz, ten renginiz, ne olursa olsun ön yargıya uğramak istemiyorsanız, o zaman farklı olan insanlara da saygı göstermelisiniz."

Öğretmenin LGBTQ+ Pride Etkinliklerine Katılmayan Müslüman Öğrencilere Tepkisi Yankı Uyandırdı

SORUŞTURMA AÇILMAYACAK

Ses kaydı Twitter'da 1 milyondan fazla dinlendi. Okul, öğretmen hakkında soruşturma açılmayacağını belirtti.

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Son Dakika Dünya Kanada'da öğretmen, Müslüman öğrencilere 'LGBTQ Pride' etkinliklerine katılmadıkları için tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanada'da öğretmen, Müslüman öğrencilere "LGBTQ Pride" etkinliklerine katılmadıkları için tepki gösterdi - Son Dakika
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