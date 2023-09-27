Karabağ'daki Ermeni gruplarının operasyonun ardından 42 bin 500 kişi Ermenistan'a geldi - Son Dakika

Karabağ'daki Ermeni gruplarının operasyonun ardından 42 bin 500 kişi Ermenistan'a geldi

Son Güncelleme: 27.09.2023 13:09

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara karşı gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından 42 bin 500 Ermeni Karabağ'dan ayrılarak Ermenistan'a geldi. Operasyonun tamamlanmasının ardından bölgedeki Ermeniler gönüllü olarak yaşadıkları alanları terk ediyor. Ermenistan tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar 42 bin 500 Ermeni'nin Karabağ'dan ayrıldığı kaydedildi.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara karşı gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından 42 bin 500 Ermeni Karabağ'dan ayrılarak Ermenistan'a geldi.

GÖNÜLLÜ OLARAK YAŞADIKLARI ALANLARI TERK EDİYOR

Azerbaycan'ın Karabağ'daki yasadışı silahlı Ermeni gruplara karşı başlattığı operasyonun tamamlanmasının ardından bölgedeki Ermeniler gönüllü olarak yaşadıkları alanları terk ediyor.

42 BİN 500 ERMENİ KARABAĞ'DAN AYRILDI

Ermenistan tarafından bugün yapılan açıklamada, şu ana kadar 42 bin 500 Ermeni'nin Karabağ'dan ayrıldığı kaydedildi. Bölgeden ayrılan Ermenilerin, Karabağ'dan Ermenistan'a giden yolda uzun kuyruklar oluşturduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesinin ardından masaya oturmak zorunda kalan Ermeni tarafı, silah bırakmayı ve silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etmişti. Operasyonun ardından Azerbaycan yönetimi Karabağ'daki Ermenilerin haklarının ve güvenliklerinin garanti altına alınacağını belirtmesine rağmen bazı Ermeniler kendi istekleriyle bölgeyi terk etmeye başlamıştı. Azerbaycan, yasadışı Ermeni silahlı grupların silahsızlanmayı kabul etmesinden 4 gün sonra, bölgeden Ermenistan'a giden tek yolu Pazar günü açarak Ermenilerin güvenli bir şekilde geçişini sağlamıştı.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Ermenistan, Göçmenler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karabağ'daki Ermeni gruplarının operasyonun ardından 42 bin 500 kişi Ermenistan'a geldi - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Yargıtay Başkanlığı Basın Müşaviri'nden Mehmet Akarca hakkındaki iftira haberlere cevap
12:29 AKOM, İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış geliyor
12:15 Buket Aydın, güzelleşmek için yüzüne bebek kordonundan alınan kanı enjekte ettirecek
12:05 İçişleri Bakanı Yerlikaya: İkamet izni biten 105 binden fazla göçmen ülkesine gönderildi
11:58 Bakan Koca'dan yeni varyantla ilgili merak edilen 2 soruya yanıt: Aşı uygulanmayacak, kısıtlama gelmeyecek
11:58 Her şeyin sorumlusu Antonio Pintus mu? Arda Güler'in sakatlığında büyük şüphe
11:54 Narkozlu hastaya doktor tacizi! "Önce göğüslerimi sıktı sonra cinsel organıma dokundu" diyen kadın savcılığa koştu
11:52 Kılıçdaroğlu'nun işi epey zor! Ünal Karahasan da CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı
11:36 Pakistan'da havan mermisi evde patladı! 5'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti
11:35 Masum olduğu anlaşılan adam 28 yıl sonra serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2023 13:41:13. #1.13#
SON DAKİKA: Karabağ'daki Ermeni gruplarının operasyonun ardından 42 bin 500 kişi Ermenistan'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement