Kayıp İngiliz Çocuk Fransa\'da Bulundu

Hakkında kayıp ilanı bulunan 17 yaşındaki bir İngiliz çocuk altı yılın ardından Fransa'da bulundu.

Fransa’nın Toulouse şehrindeki savcılık ofisi BBC’ye yaptığı açıklamada, Alex Batty isimli çocuğun şehirdeki bir gençlik merkezinde olduğunu ve kısa süre içerisinde İngiltere’ye dönebileceğini söyledi.

2017'den beri kayıp olan Alex, Çarşamba sabahı Toulouse yakınlarında yağmur altında yürürken kendisini fark eden bir otomobil sürücüsünün tarafından bulundu.

Alex sürücünün telefonunu kullanarak İngiltere'deki büyükannesine "Seni seviyorum, eve dönmek istiyorum" diye mesaj attı.

Çocuk, annesi ve büyükbabasıyla birlikte İspanya'ya tatile gittikten sonra kaybolmuştu. Alex'in velayetine sahip olmayan anne ve büyükbabanın nerede olduğu da bilinmiyor. Ancak ikisi de çocuğun kaybolmasıyla bağlantılı olarak aranmaya devam ediyor.

Bir polis kaynağı BBC’ye yaptığı açıklamada, çocuğun Çarşamba sabahı erken saatlerde Pireneler'in eteklerindeki bir yolda kendisini gören sürücü tarafından bir polis karakoluna götürüldüğünü söyledi.

Kargo aracı sürücüsü Fabien Accidini, Alex'i Çarşamba sabahı yolda yürürken gördü.

Accidini, “Dört gündür yürüdüğünü, dağlarda bir yerden yola çıktığını söyledi ama neresi olduğunu söylemedi” diye konuştu.

Yerel basına konuşan Accidini, "Adını internete yazdım ve arandığını gördüm" dedi. Alex’in planının büyükelçiliği olan büyük bir şehre gitmek olduğunu ancak bunun yerine kendisinin yardım için doğrudan Fransız yetkililerle temasa geçtiğini söyledi.

Alex, İngiltere'deki büyükannesiyle iletişime geçmek için Accidini'nin Facebook hesabını kullandı.

Buradan büyükannesine mesaj atan Alex, “Merhaba büyükanne, benim Alex. Fransa Toulouse'dayım. Umarım bu mesajı alırsın. Seni seviyorum, eve dönmek istiyorum” diye yazdı.

Polis kaynakları, çocuğun iki yıldır Fransa’da olduğunu söylediğini belirtti ve Alex’in bilinen son fotoğrafıyla da benzerlik gösterdiğini aktardı.

Alex bu süre zarfında Pirene vadilerinde yaşamış ve bir tür gezici komün halinde oradan oraya seyahat etmiş.

Pireneler'in eteklerindeki bu bölge alternatif yaşam tarzları arayan insanların ilgi gösterdiği bir yer.

Savcılık BBC'ye yaptığı açıklamada Alex'in annesinin nerede olduğunu ya da kendisinin Pireneler'de tam olarak nerede yaşadığını söylemeyeceğini belirtti.

Büyükannesi ve yasal vasisi Susan Caruana, İngiliz The Sun gazetesine Alex ile temasa geçtiğini söyledi.

Caruana, "Çok mutluyum. Onunla konuştum ve durumu iyi. Bu büyük bir şok” dedi.

Paris'teki İngiltere Büyükelçiliği aracılığıyla İngiliz polisiyle temasa geçildi.

Manchester Polisi, "koruma tedbirlerini uygulamak" için Fransız yetkililerle temas halinde olduklarını doğruladı.

Polis sözcüsü, "Bu karmaşık ve uzun süredir devam eden bir soruşturma ve uygun koruma önlemlerini almanın yanı sıra daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da yerel makamlarla temas halinde olduklarını açıkladı.

Ne olmuştu?

2018 yılında BBC'ye konuşan Caruana, Alex'in annesi Melanie Batty ve büyükbabası David Batty'nin onu Fas'taki spiritüel bir toplulukla birlikte yaşamaya götürdüklerine inandığını söylemişti.

İkisinin de o zamanlar alternatif bir yaşam tarzı aradıklarını ve Alex'in okula gitmesini istemediklerini dile getirmişti.

Melanie ve David Batty, Alex'le birlikte, 30 Eylül 2017'de İspanya'nın Marbella şehrine önceden kararlaştırdıkları bir haftalık tatile gitmek için İngiltere’nin Manchester kentinden ayrılmıştı.

Alex en son o yıl İngiltere'ye dönmeleri beklenen gün olan 8 Ekim'de, Malaga Limanı'nda görülmüştü.