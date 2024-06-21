Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika
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Dünya

Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

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Kenya'da hükümetin IMF'nin de baskısıyla ekmek ve yağ dahil birçok temel üründe vergileri artırma planı halkı sokağa döktü. Ülke geneline yayılan protestolarda polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

21.06.2024 10:57  Güncelleme: 11:12
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Kenya'da vergileri yükseltme planına karşı ülkenin dört bir yanında düzenlenen protestolarda polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

GERÇEK MERMİ DE KULLANDILAR

Birçok kentte göstericiler, hükümetin 2,7 milyar dolarlık ek vergi toplama planına karşı dün sokaklara döküldü. Çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetti, en az 200 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Polis başkent Nairobi'de binlerce kişiye tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, insan hakları örgütleri göstericilere karşı gerçek mermi de kullanıldığını bildirdi.

Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

1 GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

29 yaşındaki bir göstericinin kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı. Kenya polisinin orantısız güç kullanmasına tepki gösteren hak örgütleri, çoğu genç olan göstericilere sakin olma çağrısı yaptı. Protestolara katılan Kenyalılar, zaten büyük bir yoksulluk içinde yaşadıklarını ve yeni vergilerin hayatlarına büyük yük getireceğini vurguluyor. IMF ise, borçları ve bütçe açığını kapatmak için hükümetin gelirleri artırması gerektiğini savunarak vergileri artırma planına destek veriyor.

Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

GERİ ADIM ATILDI AMA...

Devlet Başkanı William Ruto, artan tepkiler üzerine bu hafta başında geri adım atarak ekmek, yağ gibi bazı temel ürünlerde vergi artışını sınırlama kararı almıştı. Kenya Meclisi'nin gelecek hafta yeni vergi yasasını görüşmesi bekleniyor.

İşte ülkedeki gösterilerden kareler;

Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Kenya\'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Ekmek, Kenya, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bilal Aslan: Konya anladım ve şaşırdım. Dikkatli bakınca tekrar hee Kenya’ymış dedim. Yoksa bizde nerdee öğrenci ayaklanması :) 12 3 Yanıtla
  • Ahmet burak: kenyadakiler bile organize olabiliyor ama biz korrkymuza tweet bile atamiyoruz 5 1 Yanıtla
  • Ilhami Yıldırım: kenyada petrol veya degerli maden varmiydi ? 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: imf nin girdiği her ülkede bu tür olaylar var imf alacağını alır gider 2 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Kenya kadar olamıyoruz..Ömründe tek bir defa hak aramamış biat kültürü ile yaşayan insanlarımız birazdan bu ana başlığa düşüncelerini yazıp,meydanlarda hak aramanın ne kadar teröristçe bir eylem olduğunu söyleyecekler... 1 1 Yanıtla
  • Gökmen Karaçay: yakında bizim sonumuz 1 1 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: Ah bide bizim vergileri görseler kalpten giderler 1 1 Yanıtla

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