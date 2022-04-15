Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşının 51. gününde Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, düzenlediği basın toplantısında, Kiev bölgesindeki sivil kayıpları açıkladı.

BUÇA'DA 350'DEN FAZLA KAYIP VAR

Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı bölgelerde 900'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini bildirdi. En fazla sivil kaybın Buça'da yaşandığını belirten Nebitov, bu şehirde 350'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini kaydetti.

UKRAYNA'DA 324 HASTANE VURULDU

Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova da yeni bir açıklama yaptı. Denisova, Rusya'nın Ukrayna'da 324 hastaneyi hedef aldığını belirterek, "Rus askerleri, savaşın başından bu yana 14'ü çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastaneyi vurdu ve 24 sağlık tesisi restore edilmiyor. Yaklaşık 60 ambulans ateş altında kaldı ve 6 doktor hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Denisova, Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, "Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur" dedi