Kiliselerde tecavüze uğrayan çocuklar için yerlilerle uzlaşmaya gelmişti! Papa Franciscus Notre Dame Katedrali'nde - Son Dakika
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Kiliselerde tecavüze uğrayan çocuklar için yerlilerle uzlaşmaya gelmişti! Papa Franciscus Notre Dame Katedrali'nde

29.07.2022 08:15

Kiliselerde istismar edilen yerlilerle uzlaşmak için Kanada'da bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhanî lideri Papa Franciscus, Quebec'te Notre Dame Katedrali'nde düzenlenen ayinde piskoposlar, rahipler ve pastoral işçilerle dua etti. Franciscus yerli çocuklara tecavüzlerden dolayı acı çektiğini belirtti.

Katedralden ayrılması esnasında dışarıda toplanan kalabalık, Papa Franciscus'a yoğun ilgi gösterdi.

YERLİLER İLE GÖRÜŞTÜ: ACI ÇEKİYORUM

Franciscus, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile marttaki görüşmelerinin ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirterek, "Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı'dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kiliselerde tecavüze uğrayan çocuklar için yerlilerle uzlaşmaya gelmişti! Papa Franciscus Notre Dame Katedrali'nde
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Papa Franciscus'un Kanada seyahati devam ediyor Papa Franciscus'un Kanada seyahati devam ediyor
Kaynak: AA

Notre Dame Katedrali, Quebec, Kanada, Papa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kiliselerde tecavüze uğrayan çocuklar için yerlilerle uzlaşmaya gelmişti! Papa Franciscus Notre Dame Katedrali'nde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kiliselerde tecavüze uğrayan çocuklar için yerlilerle uzlaşmaya gelmişti! Papa Franciscus Notre Dame Katedrali'nde - Son Dakika
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