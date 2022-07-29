Kiliselerde tecavüze uğrayan çocuklar için yerlilerle uzlaşmaya gelmişti! Papa Franciscus Notre Dame Katedrali'nde

Katedralden ayrılması esnasında dışarıda toplanan kalabalık, Papa Franciscus'a yoğun ilgi gösterdi.

YERLİLER İLE GÖRÜŞTÜ: ACI ÇEKİYORUM

Franciscus, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile marttaki görüşmelerinin ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirterek, "Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı'dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.