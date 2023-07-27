Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakanı'nı ağırladı ve yeni silahlarını sergiledi - Son Dakika
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BBC

Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakanı'nı ağırladı ve yeni silahlarını sergiledi

27.07.2023 14:42

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'Zafer Günü' kutlamaları için Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu ağırladı ve ülkenin en yeni silahlarını sergiledi. Sergilenen silahlar arasında Hwasong kıtalararası balistik füze (ICBM) de bulunuyor. Kim Jong-un ve Sergey Şoygu, ulusal savunma ve uluslararası güvenlik ortamı alanlarında 'ortak endişelerini' konuşmak için bir araya geldi. Ziyaretin bugün Zafer Günü olarak adlandırılan kutlamalar kapsamında yapılacak askeri geçit töreniyle sona ermesi bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'Zafer Günü' kutlamaları için Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu ağırladı ve ülkenin en yeni silahlarını sergiledi.

Pyongyang, Rus heyetinin yanı sıra Çinli yetkilileri de davet etti.

Davetliler, Pyongyang'ın Kore Savaşı ateşkesinin 70. yıldönümü kutlamalarına katılıyor.

Sergilenen silahlar arasında Hwasong kıtalararası balistik füze (ICBM) de bulunuyor.

Nisan ayında başarıyla test edilen katı yakıtlı ICBM, sıvı yakıtlı olanlardan daha hızlı fırlatmaya hazırlanabiliyor. Bu yeni ICBM'in türünün ilki olduğuna inanılıyor.

Şoygu'nun ziyaretinin Ukrayna savaşıyla ilişkisi olup olmadığı tartışılıyor.

Pyongyang ile Moskova, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşı için silah sattığı yönündeki iddiaları reddediyor.

Kuzey Kore merkezli KCNA haber ajansına göre Kim Jong-un ve Sergey Şoygu, ulusal savunma ve uluslararası güvenlik ortamı alanlarında "ortak endişelerini" konuşmak için bir araya geldi.

Ziyaretin bugün Zafer Günü olarak adlandırılan kutlamalar kapsamında yapılacak askeri geçit töreniyle sona ermesi bekleniyor.

Kuzey ile Güney Kore, aralarındaki savaşın 1953'te sona ermesine rağmen resmi bir barış anlaşması imzalanmadığı için teknik olarak hala savaşta.

Rusya ile Çin ise uzun süredir Kuzey Kore'nin müttefiki.

Kim Jong-un, pandemiden bu yana ilk kez Kuzey Kore'nin kapılarını yabancı misafirlere açtı.

Pyongyang en son Şubat 2018'de yabancı ülke delegelerini bir askeri geçit törenine davet etmişti.

KCNA haber ajansına göre Sergey Şoygu, Kim Jong-un ile yaptığı "dostça görüşmede" ona Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den imzalı bir mektup verdi ve Kuzey Kore ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olduğunu söyledi.

Çin heyetiyle ziyarete katılan Politbüro Yönetim Konseyi üyesi Li Hongzhong da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den özel bir mektup sundu.

Devlet medyasına göre Kim Jong-un, "Kore halkının cesur Çin Halk Gönüllüleri askerlerinin savaşı zafere ulaştırmak için kan döktüğünü asla unutmayacağını" söyledi.

Çin, 1950 sonbaharında Güney Kore'ye karşı savaşta Kuzey Kore'yi desteklemek için asker göndermişti.

O zamanki Sovyetler Birliği de savaşta Kuzey Kore'yi desteklemişti.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de çöküşünden bu yana Rusya ile Kuzey Kore müttefik olarak kaldı.

Öte yandan ziyaretlerin Kuzey Kore'de Covid-19 kısıtlamalarının gevşediğine işaret ettiği düşünülüyor.

Ülke 2020'nin başlarından bu yana kendisini tüm ticari ve diplomatik ilişkilerden soyutluyordu.

Geçen haftalarda devlet medyasında Kuzey Kore vatandaşlarının sokaklarda maskesiz dolaştığı görüntülenmişti.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Dünya Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakanı'nı ağırladı ve yeni silahlarını sergiledi - Son Dakika

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