Kitabın gizemi! 110 yıl önce ödünç alınmıştı! Birdenbire ortaya çıktı!

ABD'li yazar Kate Douglas Wiggin'in New Chronicles of Rebecca (Rebecca'nın Yeni Günlükleri) adlı kitabı, Boise Halk Kütüphanesi'ne bağlı Carnegie Halk Kütüphanesi'nden alınmıştı.

Boise Halk Kütüphanesi'nin 17 Kasım'da Facebook hesabından paylaşılan gönderide, kitabın ve ödünç tarihin yazılı olduğu kartın fotoğrafı yer aldı.

Kitap öncelikle Garden City bölgesindeki kütüphanede ortaya çıktı. Burada üzerindeki Boise Halk Kütüphanesi etiketini gören çalışanlar, kitabı bu kütüphaneye yönlendirdi.

Öte yandan hiç kimse kitabı kimin aldığını ya da iade ettiğini bilmiyor.

Kütüphane görevlisi, kitabın kütüphaneden alınma süresinin uzatıldığı ve çıkışının yapıldığı son tarihin 8 Kasım 1911 olduğunu söyledi.

Martin, kitabın çok iyi durumda olduğunu belirterek kütüphane kayıtlarında bu kitabın kaybolduğuna dair girdiler bulunduğunu ama hiçbir kimlik bilgisinin yer almadığını ifade etti.