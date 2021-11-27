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Kitabın gizemi! 110 yıl önce ödünç alınmıştı! Birdenbire ortaya çıktı! - Son Dakika

Kitabın gizemi! 110 yıl önce ödünç alınmıştı! Birdenbire ortaya çıktı!

27.11.2021 12:52
Kitabın gizemi! 110 yıl önce ödünç alınmıştı! Birdenbire ortaya çıktı!

ABD'nin Idaho eyaletindeki Boise bölgesinde iade tarihi üzerinden 110 yıl geçen kitap nihayet kütüphanedeki yerini aldı. Fakat çalışanlar kitabı kimin getirdiğini ya da yıllardır nerede olduğunu bilmiyor.

ABD'li yazar Kate Douglas Wiggin'in New Chronicles of Rebecca (Rebecca'nın Yeni Günlükleri) adlı kitabı, Boise Halk Kütüphanesi'ne bağlı Carnegie Halk Kütüphanesi'nden alınmıştı.

Boise Halk Kütüphanesi'nin 17 Kasım'da Facebook hesabından paylaşılan gönderide, kitabın ve ödünç tarihin yazılı olduğu kartın fotoğrafı yer aldı.

Kitabın gizemi! 110 yıl önce ödünç alınmıştı! Birdenbire ortaya çıktı!

Kitap öncelikle Garden City bölgesindeki kütüphanede ortaya çıktı. Burada üzerindeki Boise Halk Kütüphanesi etiketini gören çalışanlar, kitabı bu kütüphaneye yönlendirdi.

Öte yandan hiç kimse kitabı kimin aldığını ya da iade ettiğini bilmiyor.

Kütüphane görevlisi, kitabın kütüphaneden alınma süresinin uzatıldığı ve çıkışının yapıldığı son tarihin 8 Kasım 1911 olduğunu söyledi.

Martin, kitabın çok iyi durumda olduğunu belirterek kütüphane kayıtlarında bu kitabın kaybolduğuna dair girdiler bulunduğunu ama hiçbir kimlik bilgisinin yer almadığını ifade etti.

Kitabın gizemi! 110 yıl önce ödünç alınmıştı! Birdenbire ortaya çıktı!

Kitap, Idaho, ABD, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kitabın gizemi! 110 yıl önce ödünç alınmıştı! Birdenbire ortaya çıktı! - Son Dakika Dünya


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