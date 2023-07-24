Danimarka'da aşırı sağcı radikal grup, Kur'an-ı Kerim yakıp İran ve Irak bayraklarını ayak altına aldı - Son Dakika
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Danimarka'da aşırı sağcı radikal grup, Kur'an-ı Kerim yakıp İran ve Irak bayraklarını ayak altına aldı

24.07.2023 17:01

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi bir grup, İran ve Irak'ın büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenledi. Grup üyeleri, Kur'an-ı Kerim'i ve bayrakları yakarak provokasyonlarını sosyal medyada paylaştı. Bu olaylar, polis ve gazeteciler tarafından takip edildi. Danimarka daha önce de Türkiye'nin büyükelçilik binası önünde benzer bir saldırıyı kınamıştı.

Danimarka'daKur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor. Kopenhag'da İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri bugün önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İRAN BAYRAĞI VE KUR'AN-I KERİM'İN ÜZERİNE BASTI

İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, yere attıkları İran bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i ve İran bayrağını yakan provokatör grup, bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.

Marjinal grup, İran'ın Danimarkalı Vatanseverler üyeleri ile destekçilerini tutuklayacağını ve yargılayacağını açıklamasının ardından bu eylemi gerçekleştirdiğini savundu.

IRAK BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE DE AYNI EYLEMİ YAPTILAR

Grup üyeleri, ardından Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önüne gelerek burada da yeniden Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yaktı. İslam karşıtı pankart açan grup, İslam'a yönelik hakaret içeren söylemlerini burada da sürdürdü.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen provokasyonlar, gazeteciler tarafından da takip edildi.

22 TEMMUZ'DA DA YAKMIŞLARDI

Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Danimarka, 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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Danimarka, İran, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Danimarka'da aşırı sağcı radikal grup, Kur'an-ı Kerim yakıp İran ve Irak bayraklarını ayak altına aldı - Son Dakika


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