Koronavirüs aşıları miyokardit riskini artırıyor - Son Dakika
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Koronavirüs aşıları miyokardit riskini artırıyor

11.06.2023 12:05

Yapılan son araştırmalar koronavirüse karşı geliştirilen aşıların kalp kası iltihabı (Miyokardit) riskini yüzde 13,200 oranında artırdığını gösterdi. Almanya'da yapılan otopsi sonuçlarına göre aşı olan 25 kişinin aşıya bağlı miyokardit nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları da gündemde.

Dünya üzerinde 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili yapılan son araştırmalar koruma vaadiyle piyasaya sürülen çoğu aşının insan sağlığı için risk oluşturduğunu gözler önüne serdi.

MİYOKARDİT RİSKİNİ ARTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) tarafından yapılan yeni bir araştırma ise endişenin boyutunu bir hayli artırdı. Araştırmaya göre koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, kalp kası iltihabı (Miyokardit) riskini yüzde 13,200 oranında artırıyor.

25 KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İDDİA SES GETİRMİŞTİ

2022 Aralık ayında Almanya'da yapılan otopsi sonuçlarında aşı olan 25 kişinin aşıya bağlı miyokardit (kalp kası iltihabı) nedeniyle hayatını kaybettiği ve otopsilerin aşıya bağlı ölümlerin gizlenmesi için yapıldığına dair iddialar sosyal medyada paylaşılmıştı.

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Kalp Kası Hastalıkları, Koronavirüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

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