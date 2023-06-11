Koronavirüs aşıları miyokardit riskini artırıyor

Dünya üzerinde 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili yapılan son araştırmalar koruma vaadiyle piyasaya sürülen çoğu aşının insan sağlığı için risk oluşturduğunu gözler önüne serdi.
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) tarafından yapılan yeni bir araştırma ise endişenin boyutunu bir hayli artırdı. Araştırmaya göre koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, kalp kası iltihabı (Miyokardit) riskini yüzde 13,200 oranında artırıyor.
2022 Aralık ayında Almanya'da yapılan otopsi sonuçlarında aşı olan 25 kişinin aşıya bağlı miyokardit (kalp kası iltihabı) nedeniyle hayatını kaybettiği ve otopsilerin aşıya bağlı ölümlerin gizlenmesi için yapıldığına dair iddialar sosyal medyada paylaşılmıştı.
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