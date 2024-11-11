Kremlin, Putin-Trump Görüşmesini Yalanladı - Son Dakika
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Dünya

Kremlin, Putin-Trump Görüşmesini Yalanladı

Kremlin, Putin-Trump Görüşmesini Yalanladı

Kremlin, Putin'in Trump ile görüştüğü haberlerini 'tamamen yanlış' olarak nitelendirdi.

11.11.2024 12:49
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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği haberleri Kremlin tarafından yalanlandı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, dünya basınında ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüştüğü haberlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Peskov, "Şu anda yayınlanan, hatta oldukça saygın yayın organlarında yer alan bilgilerin kalitesizliğinin en belirgin örneği. Bu tamamen yanlış, tamamen kurgu ve yalnızca yanlış bilgi" dedi.

Peskov, Putin'in şu anda Trump ile konuşmak için özel bir planı olmadığını belirtti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump'ın Putin'e Rusya- Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dmitry Peskov, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Kremlin, Rusya, Dünya, Son Dakika

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