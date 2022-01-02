Lionel Messi'nin de aralarında olduğu dört Paris St-Germain oyuncusunda Covid-19 tespit edildi

Arjantnli forvet oyuncusu Lionel Messi ve Paris St-Germain'deki (PSG) takım arkadaşları Juan Bernat, Nathan Bitumazala ile Sergio Rico'da, Fransa Kupası için Vannes ile oynayacakları maç öncesinde Covid-19 tespit edildi.

Dört oyuncu da karantinaya girdi.

PSG yöneticisi Mauricio Pochettino, Messi'nin kış tatilini Arjantin'de geçirdiğini, henüz ülkeden ayrılmadan yaptırdığı testin pozitif çıkması üzerine ülkesinde kaldığını; ileride yapacağı testlerden negatif sonuç alıncaya kadar yola çıkmayacağını açıkladı.

Pazar günü bir maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Pochettinoi Messi'nin ne zaman döneceğine dair net bir tarih veremeyeceğini söyledi.

PSG, kış tatili sonrası 2022'deki ilk lig maçı için 9 Ocak'ta Lyon'la karşı karşıya gelecek.

Bir diğer forvet oyuncusu Neymar da bileğindeki sakatlığın Brezilya'da süren tedavisi bitmediği için maça katılamıyor. Neymar'ın üç hafta sonra antrenmanlara katılması bekleniyor.