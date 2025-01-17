Los Angeles'taki Orman Yangınlarında 27 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Los Angeles'taki Orman Yangınlarında 27 Kişi Hayatını Kaybetti

Los Angeles\'taki Orman Yangınlarında 27 Kişi Hayatını Kaybetti

Los Angeles'taki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. 26 kişi kayıp, 90 bin kişi tahliye uyarısı altında.

17.01.2025 11:27  Güncelleme: 11:29
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LOS Angeles'taki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Yetkililer, ABD'nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 26 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklanırken 90 bin kişinin ise tahliye uyarısı altında olduğu belirtildi.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, 23 bin dönümden fazla alana yayılan ve 5 bin yapıyı yok eden Palisades yangınının yüzde 22 oranında kontrol altına alındığını duyururken, 14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren ve 7 bin yapıyı yok eden Eaton yangınının ise yüzde 55 oranında söndürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Los Angeles'taki Orman Yangınlarında 27 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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