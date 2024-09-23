Lübnan'da İsrail'in Saldırılarında 100 Ölü - Son Dakika
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Dünya

Lübnan'da İsrail'in Saldırılarında 100 Ölü

İsrail'in saldırılarında en az 100 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla yaralı var.

23.09.2024 15:29
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LÜBNAN Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği, 400'den fazla kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından sabah saatlerinden bu yana İsrail tarafından düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının en az 100, yaralı sayısının ise 400'den fazla olduğu ifade edildi. Açıklamada, öldürülenler arasında çocukların, kadınların ve sağlık görevlilerinin bulunduğu vurgulandı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamasa ise saldırıların devam edeceği belirtilerek, "IDF Karargahı Yeraltı Harekat Merkezi'nden Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıları onayladı. Bugüne kadar 300'den fazla Hizbullah hedefi vuruldu" denildi.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

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