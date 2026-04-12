Lufthansa'da Pilotlar Greve Gidiyor

12.04.2026 01:40
Lufthansa pilotları, toplu sözleşme görüşmelerindeki başarısızlık nedeniyle grev yapacak.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da pilotlar, pazartesi ve salı günü greve gidiyor. Grev nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edilmesi bekleniyor.

Lufthansa'da yeni bir grev dalgası daha yaşanıyor. Kabin personelinin ardından bu kez pilotlar iş bırakma kararı aldı. Pilotlar sendikası Vereinigung Cockpit (VC), Lufthansa, Eurowings ve Lufthansa CityLine çalışanlarını kapsayan grev çağrısı yaptı.

VC'nin açıklamasına göre grev, pazartesi günü saat 00.01'de başlayacak ve salı günü 23.59'a kadar sürecek. Grev,  Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG, Lufthansa CityLine GmbH ve Eurowings GmbH bünyesindeki VC üyesi pilotları kapsayacak.

Sendika, işveren tarafının uzun süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde "ciddi bir teklif sunmadığını" savundu. VC Başkanı Andreas Pinheiro, "Tüm çabalara rağmen somut bir ilerleme sağlanamadı. İşveren tarafı müzakereye hazır bir yaklaşım göstermiyor" dedi.

VC ayrıca, Lufthansa ve Lufthansa Cargo'da ek emeklilik sistemine ilişkin herhangi bir teklif bulunmadığını, Lufthansa CityLine'da ise ücret sözleşmesi için yeterli bir öneri sunulmadığını bildirdi. Eurowings'in teklifinin ise "kabul edilemez düzeyde düşük" olduğu ifade edildi.

Sendika, buna rağmen görüşmeye açık olduklarını vurguladı ve "Grevin önlenmesi işverenin elinde" açıklamasını yaptı. Lufthansa ise grev çağrısına sert tepki gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada, bunun "tamamen yeni bir tırmanma seviyesi" olduğu belirtilerek, sendikanın taleplerinin "gerçekçi olmadığı" savunuldu.

Şirket ayrıca Orta Doğu'daki güvenlik durumu nedeniyle bazı uçuşların grevden muaf tutulacağını açıkladı. Buna Azerbaycan, Mısır, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı bölge ülkelerine yapılan seferler dahil edildi.

Öte yandan Lufthansa'da kabin personelinin bir gün önce gerçekleştirdiği grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edilmişti. Pilot sendikasının ayrıca Frankfurt Havalimanı'nda yapılacak kabin çalışanlarının mitingine destek vermesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

