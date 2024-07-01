Macaristan AB Dönem Başkanlığını Üstlendi, Orban Yeni Aşırı Sağ Grup Kuracak

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(BRÜKSEL) - AB'nin Ukrayna politikasına karşı çıkan ve insan hakları karnesi yeterli olmadığı için bir dönem fonları kesilen Macaristan, altı ay boyunca AB dönem başkanlığı görevini üstlenecek. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, görevi devralmadan hemen önce Avrupa Parlamentosu'nda yeni bir aşırı sağcı grup kuracaklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin dönüşümlü olarak üstlendiği dönem başkanlığı görevi bugün itibariyle Macaristan'a geçti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB karşıtı politikaları ve üye ülkelerin ulusal politikalarının öncelikli olması gerektiğine dair tutumuyla biliniyor. AB'nin Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'ya desteğini de eleştiren Orban'ın dönem başkanlığı, altı ay sürecek.

Macaristan ve AB'nin sorunlu ilişkisi

Macaristan ve AB arasındaki sorunların başında Ukrayna geliyor. Orban, Rusya-Ukrayna savaşında AB'nin Ukrayna'yı destekleyen tutumuna karşı duruşuyla biliniyor. Ukrayna'ya AB desteğini engellemek için uğraşan Macaristan, ülkenin AB üyeliğine de karşı. Öyle ki, AB yetkilileri Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye üyelik için müzakerelerini dönem başkanlığı Macaristan'a geçmeden başlatmak için yoğun çaba harcadı. Her iki ülkenin resmi müzakereleri Macaristan dönem başkanlığına günler kala başladı.

Macaristan 18 Haziran'da ülkesinin dönem başkanlığının sloganını "Avrupa'yı yeniden büyük kıl (Make Europe Great Again)" olarak belirlediğini duyurdu. Orban'ın ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı yeniden büyük kıl (Make America Great Again)" sloganının uyarlamasını tercih etmesi AB'ye bir mesaj olarak okundu.

Macaristan, özellikle hukukun üstünlüğü ve demokratik haklar konusunda AB üyesi ülkelerin tepkisini topluyor. Yolsuzluk, basın özgürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda AB ilkelerine aykırı uygulamaları hayata geçiren Macaristan'a AB fonları da geçici olarak durdurulmuştu.

Orban, parlamentoda yeni aşırı sağ grup kurmaya hazırlanıyor

Öte yandan Orban, dönem başkanlığının kendisine geçmesinin hemen öncesinde Avrupa Parlamentosunda (AP) yeni bir grup kuracakları açıklamasını yaptı. AP'deki mevcut iki aşırı sağ gruba da dahil olmayan Orban'ın Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) partisi, yeni bir aşırı sağ grup oluşturma hazırlığında.

Viktor Orban, AB dönem başkanlığı görevini devralmadan bir gün önce aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl ve Çekya'nın eski Başbakanı ve ANO (Evet) partisinin lideri Andrej Babis ile Viyana'da ortak basın toplantısı düzenledi. Üç aşırı sağcı lider, AP'de "Avrupa için Vatanseverler" isminde yeni bir ittifak oluşturduklarını açıkladı.

Üç siyasi parti, AP'de grup kurabilmek için gerekli milletvekili sayısına sahip. Ancak, bir grubun resmen tanınması için en az yedi üye ülkeden temsilcilerin yer alması gerekiyor. "Avrupa için Vatanseverler" ittifakının resmen bir grup olabilmesi için en az dört ülkeden daha desteğe ihtiyacı var.