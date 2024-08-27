Macron, Sol Hükümeti Kabul Etmeyeceğini Söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Macron, Sol Hükümeti Kabul Etmeyeceğini Söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı liderliğindeki bir hükümeti kabul etmeyeceğini söyledi. NFP ise geçici hükümetin varlığından rahatsız.

27.08.2024 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen ay yapılan parlamento seçimlerinde en çok sandalyeyi kazanan solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı liderliğindeki bir hükümeti kabul etmeyeceğini söylerken, Fransa'nın kurumsal istikrara ihtiyacı olduğunu ve solun parlamentoda güvenoyu alamayacağını öne sürdü. Buna karşılık NFP, hala geçici hükümetin varlığını sürdürmesinden rahatsız.

Macron, parlamento seçimlerinde en çok sandalyeyi kazanan solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı liderliğindeki bir hükümeti kabul etmeyeceğini, solun parlamentoda güvenoyu alamayacağını ileri sürüyor. NFP, kamu çalışanı Lucie Castets'i başbakan adayı olarak ismini telafuz ederken, Macron'un sözlerine karşı da sokak protestoları çağrısında bulundu ve Macron'un görevden alınmasını talep etti.

Öte yandan, Fransa'da parlamento seçimlerinde ikinci sıraya düşen Macron, bugün parti liderleriyle yeni görüşmelerin başlayacağını söylerken solda saf tutan partileri, diğer siyasi güçlerle iş birliği yapmaya çağırdı.

NFP, geçici bir hükümetin varlığından öfkeli

Parlamento'da NFP'nin 190'dan fazla, Macron'un merkezci Ensemble İttifakının 160 ve aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) 140 sandalye kazandığı seçimlerde, hiçbir grup çoğunluğu elde edemedi. O zamandan beri, Paris Olimpiyatları süreci de dahil olmak üzere, Fransa'yı geçici bir hükümet yönetirken, mevcut duruma karşı NFP öfkeli.

Macron: "Sol partiler, henüz iş birliği yapmanın yollarını önermedi"

Macron, seçimlerden bu yana yeni bir hükümet için görüşmeler yürütürken, bunu sürdüreceğini söyledi. Buna göre, pazartesi günü yaptığı açıklamada Macron, "Benim sorumluluğum, ülke yönetiminin engellenmemesi ya da zayıflatılmamasıdır. Sosyalist Parti ile Yeşiller ve Komünistler Partisi, henüz diğer siyasi güçlerle iş birliği yapmanın yollarını önermedi. Şimdi bunu yapmak onlara düşüyor" dedi.

Sol partiler, Macron'un sözlerine tepkili

Jean-Luc Melanchon'un liderliğindeki aşırı solcu LFI Partisi, Macron'un sözlerine tepki gösterdi ve partinin ulusal koordinatörü olan Manuel Bompard bu sözleri "kabul edilemez bir anti-demokratik darbe" olarak nitelendirdi.

Komünist lider Fabien Roussel da bir Fransız televizyon programında, Macron'un "ülkemizde ciddi bir krizi" tetikleyeceğini söylerken, Yeşiller ve Koministler Partisi'nin lideri Marine Tondelier, sosyal medya üzerinden açıklamada, Fransız halkının dörtte üçünün "Macronizm ile siyasi bir kopuş istediğini" ifade etti.

Sol koalisyon, daha önce Lucie Castets'in başbakan adaylığının görüşülmediği sürece gelecekteki görüşmelere katılmayacağını bildirmişti. Buna karşılık, hem Ensemble İttifakı hem de RN, NFP'den gelen adaylara oy vermeyeceklerini ifade etmişti.

Macron, RN liderleri ile bir araya geldi

Macron ile görüşen RN liderleri Marine le Pen ve Jordan Bardella, NFP'yi Fransa için bir "tehlike" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, siyasi çevrelerde başbakan adayı olarak tartışılan diğer isimler arasında eski Sosyalist İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ve merkez sağ Cumhuriyetçilerin bölgesel liderlerinden Xavier Bertrand da bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Emmanuel Macron, Hükümet, Fransa, Dünya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macron, Sol Hükümeti Kabul Etmeyeceğini Söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Yüreklerin ağıza geldiği an Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi
11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
19:47 Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
19:03 Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül’ün halası vefat etti Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün halası vefat etti
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal ’’Mescid-i Aksa’’ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal ''Mescid-i Aksa'' çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
18:58 Hindistan’da raylarda uyuyan adam ölümden döndü Hindistan'da raylarda uyuyan adam ölümden döndü
18:24 Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı
17:44 Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı Dehşet anları kamerada Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı! Dehşet anları kamerada
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 13:44:32. #1.13#
SON DAKİKA: Macron, Sol Hükümeti Kabul Etmeyeceğini Söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement