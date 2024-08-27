Macron, Sol Hükümeti Kabul Etmeyeceğini Söyledi

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(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen ay yapılan parlamento seçimlerinde en çok sandalyeyi kazanan solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı liderliğindeki bir hükümeti kabul etmeyeceğini söylerken, Fransa'nın kurumsal istikrara ihtiyacı olduğunu ve solun parlamentoda güvenoyu alamayacağını öne sürdü. Buna karşılık NFP, hala geçici hükümetin varlığını sürdürmesinden rahatsız.

Macron, parlamento seçimlerinde en çok sandalyeyi kazanan solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı liderliğindeki bir hükümeti kabul etmeyeceğini, solun parlamentoda güvenoyu alamayacağını ileri sürüyor. NFP, kamu çalışanı Lucie Castets'i başbakan adayı olarak ismini telafuz ederken, Macron'un sözlerine karşı da sokak protestoları çağrısında bulundu ve Macron'un görevden alınmasını talep etti.

Öte yandan, Fransa'da parlamento seçimlerinde ikinci sıraya düşen Macron, bugün parti liderleriyle yeni görüşmelerin başlayacağını söylerken solda saf tutan partileri, diğer siyasi güçlerle iş birliği yapmaya çağırdı.

NFP, geçici bir hükümetin varlığından öfkeli

Parlamento'da NFP'nin 190'dan fazla, Macron'un merkezci Ensemble İttifakının 160 ve aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) 140 sandalye kazandığı seçimlerde, hiçbir grup çoğunluğu elde edemedi. O zamandan beri, Paris Olimpiyatları süreci de dahil olmak üzere, Fransa'yı geçici bir hükümet yönetirken, mevcut duruma karşı NFP öfkeli.

Macron: "Sol partiler, henüz iş birliği yapmanın yollarını önermedi"

Macron, seçimlerden bu yana yeni bir hükümet için görüşmeler yürütürken, bunu sürdüreceğini söyledi. Buna göre, pazartesi günü yaptığı açıklamada Macron, "Benim sorumluluğum, ülke yönetiminin engellenmemesi ya da zayıflatılmamasıdır. Sosyalist Parti ile Yeşiller ve Komünistler Partisi, henüz diğer siyasi güçlerle iş birliği yapmanın yollarını önermedi. Şimdi bunu yapmak onlara düşüyor" dedi.

Sol partiler, Macron'un sözlerine tepkili

Jean-Luc Melanchon'un liderliğindeki aşırı solcu LFI Partisi, Macron'un sözlerine tepki gösterdi ve partinin ulusal koordinatörü olan Manuel Bompard bu sözleri "kabul edilemez bir anti-demokratik darbe" olarak nitelendirdi.

Komünist lider Fabien Roussel da bir Fransız televizyon programında, Macron'un "ülkemizde ciddi bir krizi" tetikleyeceğini söylerken, Yeşiller ve Koministler Partisi'nin lideri Marine Tondelier, sosyal medya üzerinden açıklamada, Fransız halkının dörtte üçünün "Macronizm ile siyasi bir kopuş istediğini" ifade etti.

Sol koalisyon, daha önce Lucie Castets'in başbakan adaylığının görüşülmediği sürece gelecekteki görüşmelere katılmayacağını bildirmişti. Buna karşılık, hem Ensemble İttifakı hem de RN, NFP'den gelen adaylara oy vermeyeceklerini ifade etmişti.

Macron, RN liderleri ile bir araya geldi

Macron ile görüşen RN liderleri Marine le Pen ve Jordan Bardella, NFP'yi Fransa için bir "tehlike" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, siyasi çevrelerde başbakan adayı olarak tartışılan diğer isimler arasında eski Sosyalist İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ve merkez sağ Cumhuriyetçilerin bölgesel liderlerinden Xavier Bertrand da bulunuyor.