Malezya, Kaybolan MH370 Uçağı İçin Yeniden Arama Başlatacak - Son Dakika
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Malezya, Kaybolan MH370 Uçağı İçin Yeniden Arama Başlatacak

Malezya, Kaybolan MH370 Uçağı İçin Yeniden Arama Başlatacak

Malezya hükümeti, 10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı MH370 için yeniden arama çalışmalarına başlanması konusunda prensipte anlaşma sağladı. Uçak, 227 yolcu ve 12 mürettebatla birlikte 2014 yılında Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu.

20.12.2024 14:39  Güncelleme: 14:40
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MALEZYA hükümeti, 10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı MH370 için yeniden arama çalışmalarına başlanması konusunda prensipte anlaşmaya vardığını açıkladı. Uçak, 2014 yılında Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kayboldu.

Malezya hükümeti, havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden birine dönüşen yolcu uçağı MH370'in kaybolmasının ardından, uçağın bulunması için yeniden başlatılacak arama çalışmalarına prensipte onay verdi. MH370, Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken 227 yolcu ve 12 mürettebatla birlikte kayboldu.

Yıllar boyunca uçağın enkazını bulma çabaları sonuçsuz kaldı. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, hükümetin, ABD merkezli deniz keşif firması Ocean Infinity ile uçağın enkazını bulmak amacıyla 70 milyon dolarlık bir anlaşmayı prensipte kabul ettiğini duyurdu.

Ocean Infinity'nin 2018 yılında benzer bir düzenleme ile yaptığı arama çabası üç ay süren bir çabanın ardından başarısızlıkla sonuçlandı. 2017'de sona eren, 150 milyon dolar değerinde ve iki yıl süren uluslararası arama çabası da sonuçsuz kaldı.

Hükümetin prensipte Ocean Infinity'nin teklifini kabul ettiğini açıklamasına karşın, Bakan Loke, anlaşmanın özel şartları üzerinde görüşmelerin sürdüğünü ve bu şartların gelecek yılın başlarında netleşeceğini belirtti. Yeni arama, Güney Hint Okyanusu'ndaki 15 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Malezya, Kaybolan MH370 Uçağı İçin Yeniden Arama Başlatacak - Son Dakika

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