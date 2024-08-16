Matthew Perry\'nin ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkanlar: \'Ketamin Kraliçesi\' ve örtbas girişimleri

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Ünlü TV dizisi Friends oyuncularından Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili ABD'de yürütülen soruşturma, geniş bir ketamin ticareti ağını ortaya çıkardı.

Dizideki Chandler Bing rolüyle tanınan aktörün ölümüyle ilgili çeşitli suçlamalarla . Sanıklar arasında iki doktor ve Perry'nin asistanı da bulunuyor.

Perry geçen yıl Los Angeles'taki evinin jakuzisinde ölü bulunduğunda, bunun bir kaza olabileceği düşünülmüştü. Boğulmuş görünüyordu.

Depresyonu için ketamin infüzyon tedavisi uygulayan Perry’nin üzerinde uyuşturucu madde ya da cinayete işaret eden herhangi bir şey bulunmamıştı.

Onlarca yılını bağımlılıkla mücadele ederek geçiren aktör, sonunda bağımlılıktan kurtulduğunu söylemişti.

Hayranları, Friends dizisinde Chandler Bing'i canlandıran aktörün yasını tutarken, adli tabip ilginç bir şey buldu: Kanında yüksek düzeyde ketamin vardı. Bu düzeyde ketamin ancak ameliyat sırasında genel anestezi için kullanılırdı.

Perry en son ketamin infüzyon tedavisini bir haftadan daha uzun bir süre önce yaptığı için bu kadar yüksek düzeyde vücudunda olmaması gerekiyordu.

Perry’nin ölümü ardından yaklaşık bir yıl süren soruşturma, ABD savcılarına göre, geniş bir yeraltı ketamin ticaret ağını, bazı örtbas etme girişimlerini ve bir başka ölümü ortaya çıkardı.

Aralarında doktorlar, Perry'nin asistanı ve yerel olarak “Ketamin Kraliçesi” olarak bilinen bir satıcı da olmak üzere beş kişi tutuklandı.

Asistanı Kenneth Iwamasa, ölüme yol açan ketamin dağıtmak için komplo kurmaktan suçlu bulunurken, Eric Fleming ve Dr. Mark Chavez adlı iki kişi de yasadışı uyuşturucu dağıtmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Perry'ye ketamin temin etmekle suçlanan Dr. Salvador Plasencia ise kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Satıcı olduğu iddia edilen Jasveen Sangha, ketamin dağıtmak için komplo kurmak ve ölümle sonuçlanan ketamin dağıtımı da dahil olmak üzere dokuz suçlamayla karşı karşıya.

Her ikisi de Perşembe günü mahkemede suçsuz olduklarını savundu.

'Ketamin Kraliçesi' ve 'uyuşturucu ticarethanesi' evi

Jasveen Sangha adlı kadın, soruşturmada tekrar tekrar gündeme geliyordu.

Yetkililer, Perry'nin 28 Ekim 2023'te ölümüne yol açan ilaçları “Ketamin Kraliçesi” adıyla anılan Sangha’nın temin ettiğini iddia ediyor.

41 yaşındaki kadın, Perry'ye yaklaşık 11 bin dolar karşılığında 50 şişe ketamin satmakla suçlanıyor. Savcılar onu, dağıttığı ketaminin ölümcül olabileceğini bilen bir uyuşturucu kaçakçısı olarak tanımlıyor.

California Merkez Bölgesi ABD Savcısı Martin Estrada, tutuklamalarla ilgili basın toplantısında, Sangha’nın Kuzey Hollywood'daki evinin bir “uyuşturucu satış mağazası” olduğunu söyledi.

İddiaya göre evde yapılan aramada 80'den fazla ketamin şişesinin yanı sıra metamfetamin, kokain, Xanax içeren binlerce hap ve bir tabanca bulundu.

İddianamede “Sangha’nın Zula Evi”nde, çoğunlukla zengin ve ünlüler için uyuşturucu paketlenip dağıtıldığı belirtiliyordu.

İddianameye göre Sangha “sadece üst düzey kişiler ve ünlülerle ilgileniyordu”.

Savcı, Sangha'nın “Matthew Perry'nin yanı sıra başkalarına da ketamin tedarik eden önemli bir kaynak” olduğunu iddia etti.

Doktorlar ve satıcılar Perry'yi 'sömürdü'

Yetkililere göre, bağımlılığın derinliklerinde debelenen ve daha düşük fiyatlarla daha fazla ketamin arayışına giren Perry, seçkin tedarikçilerin yanı sıra sokak satıcılarına yöneldi.

Savcı Estrada, davada suçlananların ondan faydalandığını söyledi.

Dr. Plasencia bir mesajında “Acaba bu moron ne kadar ödeyecek?” diye yazmış, bir başkasında da Perry'nin “uyuşturucu için başvurduğu kişi” olmak istediğini söylemişti.

Perry'nin aslında tanesi yaklaşık 12 dolar olan şişeler için onlara yaklaşık 2 bin dolar ödediği iddia ediliyor.

Estrada, “Bu sanıklar Perry'nin iyiliğini düşünmüyor, onun üzerinden kâr etmeyi daha çok önemsiyorlardı” dedi.

Yetkililer Perry'nin Eylül ve Ekim 2023 tarihleri arasında Dr. Plasencia'dan toplam 55 bin dolar karşılığında 20 şişe ketamin satın aldığını söylüyor.

Müfettişlere göre Dr. Plasencia ayrıca asistanı Iwamasa'ya “Perry'nin ketamin bağımlılığının kontrolden çıktığını” bilmesine rağmen ilacın nasıl enjekte edileceğini öğretti.

Yetkililer, doktorun bir keresinde Perry'nin ilacı verirken “donup kaldığına” tanık olmasına rağmen daha fazla ketamin verdiğini söylüyor.

İddia edilen örtbas girişimleri ve ikinci ölümün keşfi

Soruşturmayı yürütenler, Perry'nin ölümünün ardından, ona uyuşturucu temin etmekle suçlananların eylemlerini gizlemeye çalıştıklarını söylüyor.

Müfettişler Sangha'nın bir başka şüpheliye “tüm mesajlarımızı sil” şeklinde bir mesaj gönderdiğini söylüyor.

Fleming'in Sangha'ya şu mesajı gönderdiği iddia ediliyor: “Lütfen ara... Daha fazla bilgim var ve sizden fikir almak istiyorum. Herkesin korunduğundan yüzde 90 eminim. Ben [Perry ile hiç] muhatap olmadım, sadece asistanıyla görüştüm. Yani asistanı kolaylaştırıcıydı.”

Mahkeme belgelerine göre Fleming ayrıca Sangha'ya ketaminin “sisteminizde mi kaldığını yoksa hemen dışarı mı atıldığını” sordu.

Yetkililer, ketamine “Dr. Pepper”, “botlar” veya “kutular” diyerek şifreli bir dil kullandıklarını söylüyorlar.

Dr. Plasencia'nın aktöre verilen ilaçları meşru göstermek amacıyla tıbbi kayıtlarda tahrifat yaptığı iddia ediliyor.

Yetkililer ayrıca Sangha'nın 2019'daki bir başka aşırı doz ölümüyle de bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Mahkeme belgelerine göre, Cody McLaury adlı kişiye uyuşturucu satmış, bu kişi aşırı dozdan ölmüştü. Sangha bu olay nedeniyle ketaminin tehlikelerini biliyordu.

Aile üyelerinden biri ona şöyle bir mesaj atmıştı: “Kardeşime sattığınız ketamin onu öldürdü. Ölüm nedeni olarak bu gösteriliyor.”

Müfettişler günler sonra Sangha'nın “Ketamin ölüm nedeni olarak listelenebilir mi?” sorusuyla Google'da arama yaptığını söylüyor.

Yetkililere göre Sangha bu davada suçlamalarla karşı karşıya kalacak.

Asistanı aktöre günde birden fazla kez ketamin enjekte etti

Perry'nin evinde yatılı kalan asistanı Iwamasa, aktörü ölü bulan kişiydi.

Müfettişler, Perry'ye ölümüne yol açan ketamini enjekte eden kişinin de o olduğunu söylüyor.

Mahkeme belgelerine göre Iwamasa hiç tıp eğitimi almamış ve kontrollü maddelerin uygulanması konusunda “çok az şey biliyordu”.

Savcılar, Iwamasa'nın Perry'nin ölümüne kadar geçen dört gün içinde, üçü aktörün öldüğü gün olmak üzere 20'den fazla ketamin iğnesi yaptığını söylüyor.

Temmuz ayında ölüm ve ciddi bedensel yaralanmayla sonuçlanan ketamin dağıtımı için komplo kurmakla suçlandı. Iwamasa suçu kabul etti.

Müfettişler, ketaminin ancak doktor tarafından uygulanabileceğini ve ilacı alan hastaların olası zararlı etkileri nedeniyle bir profesyonel tarafından izlenmesi gerektiğini söylüyor.

10 Ekim'de, Perry'nin ölümünden haftalar önce, Dr. Plasencia'nın suç ortağı Dr. Mark Chavez'den Perry'ye satmak üzere 10 şişe ketamin satın aldığı iddia ediliyor.

Yetkililer Dr. Plasencia'nın daha sonra Perry ve Iwamasa ile halka açık bir otoparkta buluştuğunu ve doktorun aktöre bir aracın içindeyken ketamin enjekte ettiğini söylüyor.

İki gün sonra da Perry’nin evinde “donup kalmasına” ve tansiyonunun yükselmesine neden olan yüksek dozda bir ilaç enjekte ettiği iddia ediliyor.

Dr. Plasencia, asistana “Bunu bir daha yapmayalım” demiş. Ama iddiaya göre ona başka şişeler de bırakmış.

Perry'nin mirası: Başkalarına yardım umudu

Perry madde bağımlılığı konusunda açıktı. 2022 tarihli anı kitabında onlarca yıl alkol ve uyuşturucuyla mücadele ettiğini anlattı.

Rol arkadaşı Jennifer Anniston'ın nefesindeki alkol kokusu nedeniyle kendisini uyarmasını ve ayık kalmak için milyonlar harcadığını yazdı.

Bu konudaki açık sözlülüğünün, bağımlılıkla mücadele eden diğer insanlara yardımcı olacağını umduğunu söylüyordu.

Ölümünden sonra kurulan Matthew Perry Vakfı'nın ana sayfasında onun şu sözleri yer alıyor: “Öldüğümde, hakkımda ilk bahsedilen şeyin başkalarına yardım etmek olmasını istiyorum.”

Federal Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi Başkanı Anne Milgram Perşembe günü yaptığı açıklamada, tutuklamaların ve bu yüksek profilli davanın kamuoyuna açıklanan ayrıntılarının, tam da Perry'nin istediği gibi, başkalarına yardımcı olacağını ve ölümleri önleyeceğini söyledi.