Meksika'da göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: 15 ölü, 36 yaralı - Son Dakika

Meksika'da göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: 15 ölü, 36 yaralı

Meksika\'da göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: 15 ölü, 36 yaralı
Son Güncelleme: 22.08.2023 20:35

Meksika'da göçmenleri taşıyan bir tır, Puebla ile Oaxaca eyaletleri arasındaki yolda yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı ve otoyol trafiğe kapatıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin çoğunluğu Venezuelalı göçmenlerdi. Olaydan etkilenenlere ve kurbanların yakınlarına destek sağlanacağı açıklandı.

- Meksika'da göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: 15 ölü, 36 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da göçmenleri taşıyan tırın kaza yapması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Puebla ile Oaxaca eyaletleri arasındaki yolda içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu tır, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada çoğu göçmen 15 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar Puebla ve Oaxaca eyaletlerinde yer alan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyol her iki yönde de trafiğe kapatıldı.

Puebla eyalet yetkilileri, 14 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti. Yetkililer ayrıca, tırda bulunan kaçak göçmenlerin çoğunlukla Venezuelalı uyruklu olduğunu belirtti.

Oaxaca Valisi Salamon Jara Cruz kazayla ilgili yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, kazadan etkilenenlere ve kurbanların yakınlarına gereken desteğin verileceğini aktardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Meksika'da göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: 15 ölü, 36 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: 15 ölü, 36 yaralı - Son Dakika
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