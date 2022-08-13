Çetelerin hapishanede çıkardığı kavga sokağa taşındı! Çok sayıda sivil can verdi - Son Dakika
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Çetelerin hapishanede çıkardığı kavga sokağa taşındı! Çok sayıda sivil can verdi

13.08.2022 03:14

Meksika'daki bir hapishanede rakip çeteler arasında yaşanan kavga vahim olaylara neden oldu. Los Mexicles suç örgütünün birçok noktada iş yerlerine ve sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi. Yapılan operasyonlarla, şiddet eylemlerine katılan 6 Los Mexicles üyesi tutuklandı.

Cereso 3 hapishanesinde dün, rakip çeteler Los Mexicles ile Los Chapos üyeleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Hapishanedeki olayların ardından, Los Mexicles çete üyeleri şehir sokaklarında sivillere saldırdı.

İŞ YERLERİ ATEŞE VERİLDİ

Silahlı çete üyeleri tarafından bir pizzacıya yapılan saldırıda Mega Radio adlı radyo istasyonunda çalışan 4 kişi hayatını kaybetti. Bir benzin istasyonu ve 3 süpermarkete düzenlenen silahlı ve molotofkokteylli saldırılar sonucunda ise 2 iş yeri ateşe verildi, 5 kişi öldürüldü. Hayatını kaybedenler arasında hamile bir kadının olduğu da bildirildi.

Meksika'da hapishanede çıkan kavga sokağa taştı! Suç örgütü üyeleri, sivilleri hedef aldı: 9 ölü

"MİSİLLEME YAPTILAR"

Kamu Güvenliği Müsteşarı Ricardo Mejia Berdeja saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının, Ciudad Jurez şehrinin 3 numaralı hapishanesinde birbirine düşman 2 suç grubuna mensup olan mahkumlar arasında başladığını, ancak bu suç gruplarından biri olan Los Mexicles adlı örgüt üyelerinin hapishane olaylarına misilleme olarak şehrin farklı noktalarında şiddet eylemleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Meksika'da hapishanede çıkan kavga sokağa taştı! Suç örgütü üyeleri, sivilleri hedef aldı: 9 ölü

ÇETE ÜYESİ 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Berdeja, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarla şiddet eylemlerine katılan 6 Los Mexicles üyesinin tutuklandığını ve şu anda Ciudad Jurez şehrinde asayişin sağlandığını belirtti. Ciudad Jurez şehrindeki birçok süpermarket, restoran ve üniversitenin şiddet olayları sebebiyle bugün kapalı olacağı açıklandı.

Meksika'da hapishanede çıkan kavga sokağa taştı! Suç örgütü üyeleri, sivilleri hedef aldı: 9 ölü
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Kaynak: İHA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çetelerin hapishanede çıkardığı kavga sokağa taşındı! Çok sayıda sivil can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çetelerin hapishanede çıkardığı kavga sokağa taşındı! Çok sayıda sivil can verdi - Son Dakika
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