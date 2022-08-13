Cereso 3 hapishanesinde dün, rakip çeteler Los Mexicles ile Los Chapos üyeleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Hapishanedeki olayların ardından, Los Mexicles çete üyeleri şehir sokaklarında sivillere saldırdı.
Silahlı çete üyeleri tarafından bir pizzacıya yapılan saldırıda Mega Radio adlı radyo istasyonunda çalışan 4 kişi hayatını kaybetti. Bir benzin istasyonu ve 3 süpermarkete düzenlenen silahlı ve molotofkokteylli saldırılar sonucunda ise 2 iş yeri ateşe verildi, 5 kişi öldürüldü. Hayatını kaybedenler arasında hamile bir kadının olduğu da bildirildi.
Kamu Güvenliği Müsteşarı Ricardo Mejia Berdeja saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının, Ciudad Jurez şehrinin 3 numaralı hapishanesinde birbirine düşman 2 suç grubuna mensup olan mahkumlar arasında başladığını, ancak bu suç gruplarından biri olan Los Mexicles adlı örgüt üyelerinin hapishane olaylarına misilleme olarak şehrin farklı noktalarında şiddet eylemleri gerçekleştirdiğini söyledi.
Berdeja, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarla şiddet eylemlerine katılan 6 Los Mexicles üyesinin tutuklandığını ve şu anda Ciudad Jurez şehrinde asayişin sağlandığını belirtti. Ciudad Jurez şehrindeki birçok süpermarket, restoran ve üniversitenin şiddet olayları sebebiyle bugün kapalı olacağı açıklandı.
Son Dakika › Dünya › Çetelerin hapishanede çıkardığı kavga sokağa taşındı! Çok sayıda sivil can verdi - Son Dakika