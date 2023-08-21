Meksika'nın en yüksek dağına tırmanan 4 dağcı hayatını kaybetti - Son Dakika

Meksika'nın en yüksek dağına tırmanan 4 dağcı hayatını kaybetti

Meksika\'nın en yüksek dağına tırmanan 4 dağcı hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 21.08.2023 11:32

Meksika'nın Puebla eyaletindeki Pico de Orizaba Dağı'na tırmanan 4 dağcı düşerek hayatını kaybetti. Bu dağ, pek çok dağcının ölümüne sahne olmuştur ve daha önce de birçok kazaya tanık olmuştur.

MEXICO Meksika'nın en yüksek dağı Pico de Orizaba'ya tırmanan 4 dağcının düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi.

Puebla eyaletindeki sivil savunma ofisi, 5 bin 675 metre yüksekliğindeki dağa tırmanan dağcıların ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Ofis, 4 kişinin düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pico de Orizaba, pek çok dağcının ölümüne sahne oluyor

Pico de Orizaba Dağı'na tırmanmaya çalışan dağcılar, sık sık kazaya kurban gidiyor.

Arama kurtarma ekipleri 2015'te, 1959'da meydana gelen çığda kaybolan 3 kişinin kara gömülü cesetlerine ulaşmıştı.

2017'de bir ABD'li, Pico de Orizaba'da yaşamını yitirmişti.

ABD'nin Mexico City Büyükelçiliği, 2018'de diplomatik misyonunun bir üyesinin dağa tırmanırken öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Meksika'nın en yüksek dağına tırmanan 4 dağcı hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'nın en yüksek dağına tırmanan 4 dağcı hayatını kaybetti - Son Dakika
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