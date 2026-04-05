Muharrem İnce Hamburg'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muharrem İnce Hamburg'da

05.04.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Hamburg Birliği, Muharrem İnce'yi 12 Nisan'daki etkinliğe konuşmacı olarak davet etti.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'da CHP Hamburg Birliği, 12 Nisan'da düzenlenecek ve Türkiye'deki güncel gelişmelerin ele alınacağı etkinliğe, geçen yıl haziran ayında yeniden CHP'ye  katılan Muharrem İnce'yi davet etti.

CHP Hamburg Birliği Başkanı Hulisi Işıtan, düzenleyecekleri etkinliğe Türk siyasetinin önemli isimlerinden Muharrem İnce'nin konuşmacı olarak katılacağını belirtti. Işıtan, İnce'nin Türkiye'de demokrasi, seçim süreçleri ve yurt dışında yaşayan vatandaşların siyasi rolü hakkında değerlendirmelerde bulunacağını söyledi.

Muharrem İnce'nin 2002 yılında CHP'den milletvekili seçildiğini, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olarak yarıştığını, 2020'de ise  CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kurduğunu anlatan Hulisi Işıtan, İnce'nin bir süre önce yeniden CHP'ye katıldığını hatırlattı.

Etkinliğin 12 Nisan Pazar günü 16.00–19.00 saatleri arasında Regerstraße 21-25 Hamburg adresinde gerçekleştirileceğini belirten Işıtan, buluşmanın demokratik katılımın güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Işıtan ayrıca, CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da daha önce Hamburg'daki toplantılara katıldığını ve Türkiye'de demokratik değerlerin güçlendirilmesi ile yurtdışı teşkilatlanmanın etkinleştirilmesinin ele alındığını anlattı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:48:59. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.