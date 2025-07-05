Muratpaşa'da Yangın, Turistler de Müdahale Etti

TURİSTLER DE ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanda çıkan yangın, birçok seraya, tarım arazisine ve zeytin ağaçlarına zarar verdi. Ekipler, rüzgar nedeniyle etkisini artıran yangına karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangının yakınlardaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Vatandaşlar ile bölgedeki otellerde konaklayan, denize girmek için gelen turistler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bazı turistler kovalara yerdeki su birikintilerini doldurup, alevlere müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan bir müstakil ev, küle döndü. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan ev sahii Mustafa Cebeci, Yangın sırasında evde değildik. Bir anda her yerden alevler yükseldi, alevleri gördük. Bu ağaçlar kaç yılda yetişiyor, çok üzgünüz. Allah'tan kardeşimin evine bir şey olmadı. Burada kaç yıllık emeğimiz var; her sene aynı yerde yangın çıkıyor dedi. Seralara, tarım arazilere, bazı ev ve iş yerlerine zarar veren yangın, 3 saatte kontrol altına alındı.