NATO Tatbikatı Gerilimi Artırıyor - Son Dakika
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Dünya

NATO Tatbikatı Gerilimi Artırıyor

NATO Tatbikatı Gerilimi Artırıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun tatbikatının gerilimi tırmandırdığını belirtti.

14.10.2024 16:47
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KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Steadfast Noon nükleer tatbikatının, mevcut gerilimi artırdığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı. Rusya'nın NATO ülkelerine gelecekte saldıracağı iddialarını değerlendiren Peskov, Rusya'nın kendi güvenliğini sağladığını belirterek, "Rusya, askeri altyapısıyla NATO'ya doğru hiçbir zaman ilerlemedi. Tam tersi bir süreç söz konusu. NATO'nun genişlemesinin tüm aşamalarını, askeri altyapısını Rus sınırlarına doğru güçlendirme yönündeki tüm adımları biliyoruz. Kimin kime tehlike oluşturduğu iyi biliniyor. Dolayısıyla tehlikeyi oluşturanın Rusya Silahlı Kuvvetleri olduğunu söylemek kesinlikle yanlış, mantıksız ve tüm tarihin akışına aykırı" dedi.

Sözcü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ulusal güvenliği sağlamak için her şeyi yapacağını vurgulayarak, nükleer silahların azaltılmasına ilişkin temasların gerekli olduğunu ancak tüm güvenlik konularının kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. NATO'nun 'Steadfast Noon' yıllık nükleer tatbikatına ilişkin de konuşan Peskov, "Bu tür tatbikatlar, Ukrayna'daki sıcak savaşın ortasında gerilimi tırmandırmaktan başka işe yaramıyor" ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, Moldova'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi kampanyasına Rusya'nın müdahale ettiğiyle ilgili suçlamalara ilişkin ise "Bu konudaki suçlamaları kesinlikle reddediyoruz. Başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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