Nepal'de Himlung Himal'de çığda 2 Nepalli rehber öldü, 14 kişi kayıp - Son Dakika
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Nepal'de Himlung Himal'de çığda 2 Nepalli rehber öldü, 14 kişi kayıp

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Nepal\'de Himlung Himal\'de çığda 2 Nepalli rehber öldü, 14 kişi kayıp
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Nepal'in Himlung Himal Dağı'nda dün ana kampta meydana gelen çığda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi kayboldu. Çığ altında kalan grup sonbahar tırmanış sezonu için ön hazırlık yapan Nepalli rehberler ve personelden oluşuyordu; kurtarılan 10 kişi güvenli irtifaya indirildi.

NEPAL'in Himlung Himal Dağı'nda meydana gelen çığ düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi kayboldu.

Himalaya ülkesi Nepal'in orta-kuzey kesiminde yer alan 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi kayboldu. Yetkililer, olayın dün dağın ana kampında meydana geldiğini açıkladı. Çığ altında kalan grubun tamamının, eylül ayında başlayan sonbahar tırmanış sezonu kapsamında bölgeye gelecek yabancı dağcı kafileleri için ön hazırlık yürüten Nepalli rehberler ve personelden oluştuğu bildirildi.

'10 KİŞİ KURTARILDI, KAYIPLAR İÇİN ZAMANLA YARIŞ SÜRÜYOR'

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama kurtarma helikopterleri, çığ felaketinden sağ kurtulan 10 kişiyi güvenli irtifaya indirdi. Yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni helikopterle başkent Katmandu'daki Tribhuvan Üniversitesi Eğitim Hastanesi'ne nakledildi. Yetkililer, çığ kütlesinin sürüklediği kayıp 14 kişiye ulaşmak için çalışmaları aralıksız sürdürüldüğünü duyurdu.

ÜLKE GENELİNDE HAVA UYARISI YAYIMLANDI

Nepal hükümeti, şiddetli yağış ve fırtına dalgasının devam etmesi nedeniyle tüm Himalaya hattı boyunca yüksek seviyeli hava uyarısı yayımladı. Nepal Afet Yönetim İdaresi, son günlerde ülke genelini etkisi altına alan sağanakların tetiklediği sel ve toprak kaymalarında 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise kayıp olduğunu aktardı.

Kaynak: DHA
Doğal AfetlerToros DağlarıRehberUlaşımNepalDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'de Himlung Himal'de çığda 2 Nepalli rehber öldü, 14 kişi kayıp - Son Dakika
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