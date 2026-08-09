Netanyahu, Gazze Ateşkes Planını Reddetti

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin duyurduğu 15 maddelik planı reddettiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında konuştu. Netanyahu konuşmasında, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkese ilişkin duyurduğu yeni yol haritasına ilişkin açıklamada bulundu. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik yeni yol haritasını kabul etmediklerini duyuran Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti. Netanyahu, silahsızlanma derken, tüm silahları kastettiğini söyleyerek, "Biz düzmece veya hayali bir silahsızlanmadan değil, gerçek bir silahsızlanmadan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın silahsızlandırılması dahil Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili ABD yönetimiyle görüştüklerini kaydeden Netanyahu, "Onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir, bir kısmı ise kabul edilemez" dedi.