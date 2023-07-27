Nijer'de Askeri Darbe: Wagner Grubu Batı Afrika'da Etki Alanını Genişletiyor

Nijer'de bir grup asker Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u devirirken, darbedeki Wagner detayı göze çarptı. Rusya ile ilişkileri iyi olan Mali ve Burkina Faso'nun aksine Batı destekçisi olan Nijer'deki darbe, "Wagner, Batı Afrika'da etki alanını genişletiyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

NİJER'DE ASKER YÖNETİME EL KOYDU

Uranyum zengini Batı Afrika ülkesi Nijer'de, kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi" diyen bir grup asker, yönetime el koydu. Cuntacı askerler Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u devirirken, ordu da desteğini açıkladı. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilip sınırlar kapatıldı, tüm kurumlar askıya alındı.

BATI DESTEKÇİSİ NİJER'DEKİ DARBEDE WAGNER DETAYI

Batılı ülkeler ve Rusya'nın yıllardır önemli etkinlik alanı olan Sahel bölgesindeki son darbede Wagner detayı göze çarptı. Mali ve Burkina Faso, askeri yönetimler başa geldikten sonra komşusu Nijer'in aksine Rusya ile yakın ilişkiler kurdu. Nijer, bölgede tek Batı müttefiki ülke olarak biliniyordu. Mali, Burkina Faso ve Nijer'de askeri bulunan Rus Wagner grubunun darbeyle birlikte etkinlik alanını artırması bekleniyor.

FRANSA İÇİN KÖTÜ HABER

Darbe, Mali'den Nijer'e çekilen Fransız güçleri ve Batılı ülkeler için kötü haber olarak değerlendirildi. Mali'deki cuntanın Wagner Grubu'yla kurduğu ortaklığın ardından Fransa'nın Sahel Bölgesi'ndeki operasyonlarını Nijer'e taşıdığını hatırlatan BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, gerçekleşen darbenin 26 milyon nüfuslu Batı Afrika ülkesinin bile güvenli bir üs olmadığını gösterdiğini yazdı. Frank Gardner, analizinde "Bölgedeki Batı nüfuzu kurak mevsimdeki bir su havuzu gibi küçülüyor" dedi.

ABD VE FRANSA'NIN ASKERİ ÜSLERİ VAR

Nijer'de Fransa ve ABD'nin askeri üsleri var. Nitekim, Nijer'deki darbe girişimi duyulur duyulmaz ABD, Avrupa ve Birleşmiş Milletler'den tepkiler yükseldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'ın Cumhurbaşkanı Bazoum'a 'tereddütsüz destek verdiğini' söyledi.