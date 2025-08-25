Nijerya'da tekne faciası: 6 ölü, 4 kayıp - Son Dakika
Dünya

Nijerya'da tekne faciası: 6 ölü, 4 kayıp

25.08.2025 15:49
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu. 19 kişi ise yerel dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

Nijerya'nın Sokoto eyaletinin Garin-faji bölgesindeki nehirde yolcu teknesi battı.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ KAYBOLDU

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Sokoto Eyalet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yerel dalgıçlar tarafından 19 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, 4 kişinin kayıp olduğu, arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

BÖLGEDEKİ İLK FACİA DEĞİL

Nijerya'da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor. Sokoto eyaletinde 17 Ağustos'ta yolcu teknesinin nehirde batması sonucu 40'tan fazla kişi kaybolmuştu.

Kaynak: DHA

