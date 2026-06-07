Fenerbahçe'de yeni başkanın belirleneceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, kulüp tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olmaya aday.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, seçim sürecine ilişkin son durumu paylaştı.
Katılımın beklentilerin üzerinde olduğunu belirten Mosturoğlu, "Toplam kullanılan oy sayısı geçen seneyi geçecek gibi görünüyor. Katılım çok yüksek. Katılım sayısı bana verilen son bilgiye göre 17 bin civarında. Hız kesmezse yüksek bir rakam çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
Seçimin devam ettiği saatlerde açıklanan rakamlar, kongre üyelerinin sandığa yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Oy kullanma işlemlerinin devam etmesi nedeniyle katılım sayısının daha da yükselmesi bekleniyor.
Fenerbahçe camiasında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki başkanlık yarışı büyük ilgi görürken, seçimlere gösterilen yoğun katılım da dikkat çekiyor. Kongre kulislerinde, katılımın kulüp tarihindeki en yüksek seviyelerden birine ulaşabileceği konuşuluyor.
Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklar açılacak ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Yüksek katılımın seçim sonucuna nasıl yansıyacağı ise merak konusu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi - Son Dakika
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