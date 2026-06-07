Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi

Fenerbahçe\'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi
07.06.2026 15:32
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda katılım rekoru kırılabilir. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, oy kullanan üye sayısının 17 bine yaklaştığını ve geçen yılki rakamın aşılabileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de yeni başkanın belirleneceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, kulüp tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olmaya aday.

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, seçim sürecine ilişkin son durumu paylaştı.

Katılımın beklentilerin üzerinde olduğunu belirten Mosturoğlu, "Toplam kullanılan oy sayısı geçen seneyi geçecek gibi görünüyor. Katılım çok yüksek. Katılım sayısı bana verilen son bilgiye göre 17 bin civarında. Hız kesmezse yüksek bir rakam çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

17 BİN SINIRI AŞILIYOR

Seçimin devam ettiği saatlerde açıklanan rakamlar, kongre üyelerinin sandığa yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Oy kullanma işlemlerinin devam etmesi nedeniyle katılım sayısının daha da yükselmesi bekleniyor.

TARİHİ REKOR KAPIDA

Fenerbahçe camiasında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki başkanlık yarışı büyük ilgi görürken, seçimlere gösterilen yoğun katılım da dikkat çekiyor. Kongre kulislerinde, katılımın kulüp tarihindeki en yüksek seviyelerden birine ulaşabileceği konuşuluyor.

GÖZLER SONUÇLARDA

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklar açılacak ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Yüksek katılımın seçim sonucuna nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

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