Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i devlet olarak tanıyacak - Son Dakika
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Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i devlet olarak tanıyacak

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin\'i devlet olarak tanıyacak

Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetleri Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Gazze'de devam eden savaşın, barış ve istikrara ulaşmanın Filistin sorununun çözümüne bağlı olması gerektiğini vurguladı. İrlanda Başbakanı Simon Harris ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de iki devletli çözümün barış için tek inandırıcı yol olduğunu belirtti. İsrail ise bu karar üzerine elçilerini geri çağırdığını açıkladı.

22.05.2024 10:54
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Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetleri Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Gazze'de devam eden savaşın, barış ve istikrara ulaşmanın Filistin sorununun çözümüne bağlı olması gerektiğini "çok açık bir şekilde" ortaya koyduğunu söyledi.

Norveç'in ardından İrlanda ve İspanya hükümetleri de Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store yaptığı konuşmada hedefin "siyasi olarak bütünlüklü" ve Filistin Yönetimi'nden türeyen bir devlete ulaşmak olduğunu söyledi ve iki devletli çözümün İsrail'in de yararına olacağını belirtti.

İrlanda Başbakanı Simon Harris de iki devletleri çözümün barış için "tek inandırıcı yol" olduğunu söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise "Filistin'i birçok nedenden dolayı tanıyacağız ve bunu üç kelimeyle özetleyebiliriz: barış, adalet ve tutarlılık" diye konuştu.

İsrail, İrlanda ve Norveç'teki elçilerini "acil istişareler için" geri çağırdığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Filistin'i devlet olarak tanıyan en az 140 ülke var.

Bunların arasında BM'deki 22 ülkeli Arap Grubu, 57 ülkeli İslam İşbirliği Teşkilatı ve 120 üyeli Bağlantısızlar Hareketi üyeleri de bulunuyor.

İsrail dahil pek çok ülke Filistin'i devlet olarak tanımıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i devlet olarak tanıyacak - Son Dakika

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