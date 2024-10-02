Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

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İran'ın İsrail'e 200'e yakın balistik füzeyle düzenlediği saldırı Tel Aviv ve birçok kentte büyük paniğe yol açtı. İran füzelerinin Demir Kubbe savunma sistemini delerek hedeflere düştüğü anlar sosyal medyada büyük ses getirirken binlerce İsrailli panik içinde sığınaklara akın etti.

SERT AÇIKLAMALAR SONRASI OLAY GÖRÜNTÜ

Sığınağa kaçanlardan birinin de, haftalardır İran'a karşı sert açıklamalar yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğu iddia edildi.

TOPLANTI İLK KEZ SIĞINAKTA YAPILDI

İran'ın onlarca füzeyle düzenlediği saldırıya hazırlıksız yakalanan Netanyahu ve kabinesi, yaklaşık 1 yıldır süren savaşta ilk defa bakanlar kurulu toplantısını sığınakta düzenledi.

NETANYAHU'NUN ELLERİNİN TİTREDİĞİ GÖRÜLDÜ

İsrail televizyonu Channel 12, kabinenin sığınakta toplandığını ve bunun "önemli bir gece" olacağını duyurdu. Netanyahu'nun saldırı sonrası İran'a yanıt verirken elinin titrediği anlar da sosyal medyaya yansıdı. İsrail, İran'ın füzelerinin yarattığı hasarla ilgili açıklama yapmazken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde füzelerin Nevatim dahil bazı hava üslerine ve askeri tesislere düştüğü anlar paylaşıldı.

200'DEN FAZLA FÜZE ATILDI

İran'ın iki saldırıda 200'den fazla füze fırlattığı belirtilirken Kudüs'te ülkenin birçok yerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail'in Tel Aviv'de bulunan en büyük havalimanı Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Devrim Muhafızları saldırıda İsrail'in askeri üslerini hedef aldıklarını belirtti.