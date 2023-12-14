Özbekistan para birimi nedir? Özbekistan başkenti neresi?

Orta Asya'nın kalbinde yer alan Özbekistan, muazzam tarihî mirası, renkli pazarları ve eşsiz kültürü ile gezginlerin ilgisini çekiyor. Özbekistan Som'u, ülkenin ekonomik dinamizmini yansıtan bir para birimi olup, turistler için de kullanışlı bir araçtır. Başkent Taşkent, hem tarihî zenginlikleri hem de modern yaşam tarzıyla ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunmaktadır.

ÖZBEKİSTAN COĞRAFİ KONUMU

Özbekistan, Orta Asya'nın bir parçasıdır ve kuzeyde Kazakistan, doğuda Kırgızistan, güneydoğuda Tacikistan, güneyde Afganistan ve batıda Türkmenistan ile komşudur. Karakum Çölü'nün güneybatısında ve Aral Gölü'nün kuzeyinde yer alır.

ÖZBEKİSTAN BAŞKENTİ

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'tir. Bu büyük metropol, modern altyapısı, tarihî anıtları ve kültürel etkinlikleriyle ünlüdür. Taşkent, ülkenin ekonomik ve kültürel merkezi konumundadır.

ÖZBEKİSTAN PARA BİRİMİ

Özbekistan'ın resmi para birimi Özbekistan Som'u (UZS)'dur. Özbekistan Som'u, ülkede kullanılan ve ticaretin temelini oluşturan bir para birimidir.