PAKİSTAN'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, polis karakolu yakınlarında bir motosiklete bağlı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, polis karakolu yakınlarında bir motosiklete bağlı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Pakistan'da Polise Saldırı: 2 Ölü - Son Dakika
