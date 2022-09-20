Havada korkutan olay! Yolculara öfkelenen şüpheli camları tekmeleyip koltuklara yumruk attı - Son Dakika
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Havada korkutan olay! Yolculara öfkelenen şüpheli camları tekmeleyip koltuklara yumruk attı

20.09.2022 15:18

Peşaver'den Dubai'ye giden bir uçağın koridoruna yatarak dua eden bir kişi yolcuların meraklı bakışlarını görünce öfkeledndi. Hostesler tarafından koltuğuna götürülmek istenen şüpheli, pencerelere tekme attı, koltukları yumrukladı. Arbedenin yaşandığı uçağın Dubai'ye inmesi sonrasında tutuklanan şüphelinin sınır dışı edildiği öğrenildi.

Pakistan'dan Dubai'ye doğru hareket eden Pakistan Havayolları'na ait bir uçakta büyük panik yaşandı. Pakistan uyruklu bir kişinin uçak camını tekmelediği anlar anbean kaydedildi. Videoda, uçuş görevlilerinin yolcuyu koltukları yumruklamaya ve tekmelemeye başladıktan sonra sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, adam hızını alamayarak camları tekmeliyor.

KOLTUĞUNA GÖTÜRÜLDÜĞÜ SIRADA OLAY ÇIKARDI

Yolcular, adamın ilk olarak bir anda çıplak ayakla uçağın koridoruna yatarak dua ettiğini daha sonra meraklı bakışları görünce sinirlendiğini belirtti. Daha sonra kabin ekibi tarafından koltuğuna götürülmek istenen adam olay çıkardı.

TUTUKLANARAK SINIR DIŞI EDİLDİ

Öfkeli adamın pencerenin perdeliklerine zarar vermesi üzerine kabin görevlileri ondan durmalarını ve bunu bir daha yapmamalarını istedi. Uçağın Peşaver'den Dubai'ye inmesinin ardından polis, adamın tutukladığını ve sınır dışı edildiğini duyurdu.

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Pakistan, Dubai, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Havada korkutan olay! Yolculara öfkelenen şüpheli camları tekmeleyip koltuklara yumruk attı - Son Dakika
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