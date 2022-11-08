Papa'dan sonraki en yüksek rütbeye sahip Kardinalin cinsel taciz itirafı - Son Dakika
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Papa'dan sonraki en yüksek rütbeye sahip Kardinalin cinsel taciz itirafı

08.11.2022 12:45
Papa'dan sonraki en yüksek rütbeye sahip Kardinalin cinsel taciz itirafı

Fransa'daki Katolik Kilisesi'nin Papa'dan sonraki en yüksek mevkiye sahip Kardinallerden biri olan Jean-Pierre Ricard, 35 yıl önce 14 yaşındaki kız çocuğunu cinsel olarak taciz ettiğini itiraf etti.

Fransa'daki Katolik Kilisesi'nin Papa'dan sonraki en yüksek mevkiye sahip Kardinallerden biri olan Jean-Pierre Ricard, 35 yıl önce 14 yaşındaki kız çocuğunu cinsel olarak taciz ettiğini itiraf etti. Bununla birlikte Fransa Katolik Kilisesi, dün açıklama yaparak Kardinal dahil 11 din görevlisinin cinsel taciz ile ilgili suçlandığını belirtti.

Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort, dün düzenlenen bir konferansta Kardinal Jean-Pierre Ricard'ın itiraf açıklaması dahil 11 din adamının cinsel taciz ile suçlandığını duyurdu. Açıklamada Kardinal Ricard ve Creteil Psikopozu Michel Santier haricinde 6 piskoposun Kilise veya yargı tarafından cinsel tacizle suçlandığını ifade etti. Bu din görevlilerine ek olarak 2 eski piskoposun soruşturma altında olduğu ve bir din görevlisinin ise benzer suçlamalarla savcılığa bildirildiği vurgulandı.

Kardinal Jean-Pierre Ricard'ın açıklamasının da okunduğu basın toplantısında Ricard'ın şu sözlerine yer verildi;

"Otuz beş yıl önce, bir kilise rahibiyken, 14 yaşında bir genç kıza karşı ayıplanacak davranışlarda bulundum. Davranışım, bu kişi için kaçınılmaz olarak ağır ve kalıcı sonuçlara yol açtı… Burada af talebimi yeniliyorum ve tüm ailesinden af diliyorum."


Kaynak: DHA
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