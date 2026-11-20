Rick Riordan'ın romanlarından uyarlanan Percy Jackson dizisi, "The Titan's Curse" (Titan'ın Laneti) adlı üçüncü sezonuyla 20 Kasım Cuma günü Disney+ ve Hulu'da yayına girdi. Dizinin genç oyuncuları yeni sezon öncesinde şöhretle nasıl başa çıktıklarını anlattı, BBC'nin haberine göre.

Yunan mitolojisindeki tanrıları ve onların çocuklarını günümüze taşıyan dizide, deniz tanrısı Poseidon'un yarı tanrı oğlu Percy'yi ABD'li oyuncu Walker Scobell canlandırıyor. Scobell rolle ilk kez 2023'te, 14 yaşındayken ekrana çıktı; bugün 17 yaşında.

ÖLÜM TEHDİTLERİ YÜZÜNDEN BALOYA GİTMEDİ

Scobell, göz önünde büyümenin "her olumsuzluğun bir de olumlu yanı olduğunu" söyledi. Artık restoranlarda daha kolay masa bulduğunu, birkaç dakikalık sohbetle hayranlarının gününü güzelleştirebildiğini anlattı.

Ancak şöhretin bedeli de var. Scobell bu yılın başında Instagram'dan, yakınında oturan kızlara gönderilen ölüm tehditleri nedeniyle okulunun mezuniyet balosuna katılmayacağını duyurmuştu.

Percy'nin en yakın arkadaşı Grover'ı oynayan Aryan Simhadri de daha önce Entertainment Weekly'ye, kendisini tanıyan "yaklaşık 40 sarhoş üniversiteli kızdan" birinin elini arka cebine sokmaya çalıştığını anlatmıştı. Simhadri, ailesinin çekim dışındaki zamanlarda ayaklarının yere basmasını sağladığını söylüyor.

FİLMLERİN ULAŞAMADIĞI KİTAP İLK KEZ EKRANDA

Titan'ın Laneti, beş kitaplık serinin üçüncüsü ve ilk kez ekrana uyarlanıyor. Logan Lerman'lı sinema filmleri ikinci kitap "Canavarlar Denizi"nde kalmıştı. Yeni sezonda Percy ve Grover, Annabeth'i Kronos'un güçlerinden kurtarmaya çalışıyor; tanrıça Artemis'i Dafne Keen oynuyor.

Oyuncular, önceki sezonun sonundaki kitaptan sapmanın hayranları ikiye böldüğünü, yeni sezonun tonunun daha ciddi olduğunu söylüyor. Eğlence verisi şirketi Luminate'e göre dizinin ilk sezonunun açılış bölümü 13,3 milyon, ikinci sezonu ise 11 milyonun biraz üzerinde izleyiciye ulaşmıştı.

Kaynak: BBC