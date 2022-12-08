Peru'da Cumhurbaşkanı Castillo, Peru Cumhuriyet Kongresi'nin kararıyla tutuklandı! Tansiyonun yükseldiği ülkede sokaklar savaş alanına döndü

Peru'da Çarşamba sabahı patlak veren siyasi krizde Devlet Başkanı Pedro Castillo kendisini görevden almak isteyen Peru Cumhuriyet Kongresi'ni feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıklamıştı. Kongre ise Castillo'nun kararına uymayacağını bildirerek oturuma devam etmiş, yapılan oylama sonucunda Castillo'nun görevden alınması kararı almıştı. Ülkede yaşanan siyasi kriz nedeniyle Castillo destekçilerinin ve karşıt görüşlü vatandaşların sokağa çıkarak protesto ettikleri görülürken Peru Silahlı Kuvvetleri ise durumun kontrol altında olduğunu bildirerek halkı sakin kalmaya davet etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Peru Cumhuriyet Kongresi'nin oylaması sonucunda görevine son verilen Castillo'nun gözaltına alındığı bildirildi. Peru Ulusal Polisi ekipleri tarafından gözaltına alınan Castillo'nun başkent Lima Valiliğine getirildiği öğrenildi. Castillo, polisler eşliğinde arabaya bindirilerek, başkent Lima'ya bağlı Ate semtindeki Barbadillo Hapishanesine götürüldü.

YARDIMCISI YENİ CUMHURBAŞKANI OLDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. 60 yaşındaki solcu avukat Dina Boluarte aynı zamanda ülkenin ilk kadın kadın devlet başkanı oldu. Kongredeki kürsüde "Tanrı, anavatan ve anayasa" üzerine yemin ettikten sonra yasa gereği bugünden itibaren 28 Temmuz 2026 tarihine kadar görevde bulunacağını belirten Dina Boluarte, konuşmasında ulusal egemenliği savunacağını, ülke anayasası ve tüm yasalara uyacağını ve uygulayacağını taahhüt etti. Boluarte'nin yemini sırasında Castillo karşıtı göstericiler kongre binası önünde toplandı.

11 BAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Castillo'nun meclisi feshetmesinin ardından Çalışma Bakanı Alejandro Salas, Ekonomi ve Maliye Bakanı Kurt Burneo, Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Felix Chero, Dışişleri Bakanı Cesar Landa, Kadın ve Savunmasız Nüfus Bakanı Heidi Juarez, Çevre Bakanı Wilbert Rozas, Kültür Bakanı Silvana Robles, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Richard Tineo, Dış Ticaret ve Turizm Bakanı Roberto Sanchez Palomino, Konut, İnşaat ve Temizlik Bakanı Cesar Paniagua, Eğitim Bakanı Rosendo Serna istifa etmişti.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Ülkede yüzlerce kişi, meclisin feshedilmesinin ardından ellerinde bayraklarla ve dövizlerle sokağa çıktı. Protesto düzenleyenler arasında, Castillo'nun destekçileri ve karara karşı çıkanlar bulunuyor. Öte yandan Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekilleri bugün üçüncü kez Başkan Castillo'nun görevden alınması konusunu görüşmeyi planlıyordu. Castillo'nun açıklaması mecliste kendisini görevden almak üzere yapılacak oylamadan birkaç saat önce gerçekleşti.