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Putin'in kızı ortadan kayboldu iddiası! Kızdırdığı babasının parmağı mı var? - Son Dakika

Putin'in kızı ortadan kayboldu iddiası! Kızdırdığı babasının parmağı mı var?

22.12.2021 21:47
Putin'in kızı ortadan kayboldu iddiası! Kızdırdığı babasının parmağı mı var?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temizlikçi Svetlana Krivonogikh ile girdiği ilişki sonucu dünyaya geldiği söylenen 18 yaşındaki kızı Luiza'dan haber alınamıyor. İngiliz basını, sık sık Putin'i eleştirmesiyle gündeme gelen genç kadının bir süredir ortalarda olmadığını yazdı.

Özel yaşantısını uluslararası kamuoyundan gizleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2000'lerin başında birlikte olduğu Svetlana Krivonogikh'ten olan kızı Luiza Krivonogikh'in ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

İngiliz The Sun gazetesine göre, daha önce sosyal medyada açıklamalar yapan Luiza Krivonogikh'in yaklaşık 2 aydır hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekti. Genç kızın, annesinin 3,1 milyon sterlinlik Monte Carlo çatı katı hakkında yaptığı açıklamaların ardından 'ortadan kaybolduğu' öne sürüldü.

"PUTİN'İ KIZDIRDI"

18 yaşındaki Luiza, Pandora Belgeleri'nde Putin ile bağlantısı ortaya çıkan 3,1 milyon sterlin değerindeki Monte Carlo'da yer alan çatı katından fotoğraf yayınlamış, bu durumun ise Putin'i kızdırdığı öne sürülmüştü. Ekim ayında 1.9 milyon hassas belgenin sızdırıldığı Pandora Belgeleri, multimilyoner Svetlana'nın Luiza'nın doğumundan sadece haftalar sonra Monte Carlo çatı katına taşındığını ortaya çıkarmıştı.

Putin'in kızı ortadan kayboldu iddiası! Kızdırdığı babasının parmağı mı var?

SUSTURULDU İDDİASI

Instagram'da düzenli paylaşımların yapan genç kızın bir anda yok olması üzerine çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kremlin bağlantısı bulunan yetkililer, babası yolsuzluktan milyarlarca dolar harcadığı iddiasıyla savaşırken kızının da susturulduğuna inanıyor.

Putin'in kızı ortadan kayboldu iddiası! Kızdırdığı babasının parmağı mı var?

PUTIN'İN YASAK AŞKI

Rus basınına göre Putin ile Krivonogikh'in ilişkileri 90'lı yılların sonunda başladı. O dönem St. Petersburg'ta yaşayan Krivonogikh üniversite eğitimi sırasında bir yandan da temizlik işinde çalışıyordu. Lyudmila Putina ile evli olan Rusya lideri Putin ise Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başında bulunuyordu.

İkilinin ilişkisinin nasıl başlayıp bittiği bilinmese de, 2003 yılında dünyaya gelen Yelizaveta Vladimirovna Krivonogikh'ten sonra yollarının ayrıldığı düşünülüyor.

Putin'in kızı ortadan kayboldu iddiası! Kızdırdığı babasının parmağı mı var?

GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLDU

İlerleyen yıllarda bir milyonere dönüşen Krivonogikh, Soçi, St. Petersburg ve Moskova'daki gayrimenkulleri, Rossiya Bank'taki hisseleri ve 11 milyon dolarlık servetiyle dikkat çekiyor.

Ancak Kremlin iddiaları reddederken, Putin konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Putin'in kızı ortadan kayboldu iddiası! Kızdırdığı babasının parmağı mı var?
Putin'in kızı ortadan kayboldu iddiası! Kızdırdığı babasının parmağı mı var?

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Monte Carlo, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'in kızı ortadan kayboldu iddiası! Kızdırdığı babasının parmağı mı var? - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Putin'in kızı ortadan kayboldu iddiası! Kızdırdığı babasının parmağı mı var? - Son Dakika
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