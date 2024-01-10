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Putin, Sırp savaş suçlusu Ratko Samac'a Rus vatandaşlığı verdi - Son Dakika
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Putin, Sırp savaş suçlusu Ratko Samac'a Rus vatandaşlığı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bosna Hersek'te savaş suçlarından aranan Bosnalı Sırp Ratko Samac'a vatandaşlık verdi. Samac, 1992'de Bosna'nın Kljuc kasabasında savaş suçu işlemekle suçlanıyor ve en az 150 Bosnalı sivilin katledilmesi ile 1993'te Banja Luka'da işlenen üç cinayetle ilişkilendiriliyor. Putin, Samac'ın yanı sıra toplam 44 kişiye daha vatandaşlık verdi.

Putin, Sırp savaş suçlusu Ratko Samac\'a Rus vatandaşlığı verdi
10.01.2024 - 17:19,  Güncelleme: 17:34
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bosnalı Sırp Ratko Samac'a vatandaşlık verdi. Ratko Samac, 1992 yılında Bosna'nın Kljuc kasabasında savaş suçu işlemekle suçlanıyor. Yugoslav Halk Ordusu'nda eski bir subay olan Samac, Sırp olmayan sivillerin yerlerinden edilmesi ve toplu sürülmesi gibi savaş suçları nedeniyle Bosna Hersek'te halen aranıyor. Kljuc kasabasında yaşananlar sırasında en az 150 Bosnalı sivilin katledildiği düşünülüyor. Samac ayrıca 1993 yılında Banja Luka şehrinde işlenen üç cinayetten de sorumlu tutuluyor. Bosna Adalet Bakanlığı, Ratko Samac'ı 1993 yılında üç Boşnak sivili öldürmekle suçluyor.

Putin, 9 Ocak'ta imzaladığı bir kararname ile Samac ile birlikte toplam 44 kişiye Rus vatandaşlığı verdi. Bosna Hersek, 1999'dan bu yana Rusya'da yaşadığı düşünülen Ratko Samac'ın iadesini 2016 yılında Rusya'dan talep etmiş, Rusya sağlık sorunlarını bahane göstererek Samac'ı iade etmemişti.

Putin'in Rusya vatandaşlığı verdiği diğer bazı isimler arasında ABD'li profesyonel boksör Kevin Johnson, Kanadalı hokey oyuncusu Brendan Leipsic ve Ukrayna'nın işgalini savunan ve Donetsk bölgesinde yaşayan Hırvat doktor Mirela Jakupanec bulunuyor. Amerikalı boksör Kevin Johnson, 2009 yılında şu anda Kiev Belediye Başkanı olarak görev yapan Ukraynalı ağır sıklet şampiyonu Vitali Klitschko ile dövüşmüş ve kaybetmişti. ABD'li boksörün Putin'e hayranlığı sebebiyle ikinci ismini Vladimirovich olarak değiştirdiği biliniyor.

Ayrıca, Putin, 4 Ocak Perşembe günü de Rusya ordusuna katılan yabancılara vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkı tanıyan bir kararname imzalamıştı. Yeni kararnameye göre Ukrayna'nın işgali devam ederken Rus ordusuna katılan yabancılar Rus vatandaşlığı alabilecek. Kararnameye göre, yabancı savaşçıların çocukları, eşleri ve aileleri de Rus vatandaşlığı alma hakkına sahip olacak. Vatandaşlık için başvuranlardan en az bir yıl süreyle orduda kayıtlı olduklarını gösteren belgeler sunmaları isteniyor. Rus ordusunun yanısıra Wagner gibi 'diğer askeri oluşumlar' ile sözleşme imzalamış olanlar da bu haktan yararlanabilecek.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Bosna - Hersek, Rusya, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, Sırp savaş suçlusu Ratko Samac'a Rus vatandaşlığı verdi - Son Dakika


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