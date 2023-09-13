Putin'le görüşen Kuzey Kore lideri Kim'den ilk sözler: Rusya'nın her kararını destekleyeceğiz - Son Dakika

Putin'le görüşen Kuzey Kore lideri Kim'den ilk sözler: Rusya'nın her kararını destekleyeceğiz

Son Güncelleme: 13.09.2023 11:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya geldi. Liderler, yeni inşa edilen üssün uzay roketi montaj atölyesini birlikte inceledi. Kim Jong-Un, Putin'in ve Rus hükümetinin tüm kararlarını desteklediklerini ve destekleyeceklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya geldi. Liderler, yeni inşa edilen üssün uzay roketi montaj atölyesini birlikte inceledi. Kim, "Putin'in ve Rus hükümetinin tüm kararlarını destekledik, destekleyeceğiz" dedi.

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk, uzay üssü ile ilgili Kim ve Putin'e bilgi verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, üsse gerçekleştirilen ziyaret sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un uydu üretimi konusuyla yakından ilgilendiğini söyledi. Putin, "Bu nedenle Vostoçni Uzay Üssü'ne geldik. Kuzey Kore lideri roket teknolojisine büyük ilgi gösteriyor. Uzay araştırmalarını da geliştirmeyi hedefliyorlar" dedi.

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Uzay üssündeki incelemelerin ardından ikili görüşmeye geçen liderler, kısa bir konuşma yaptı. Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim. Kore halkının bağımsızlık zaferinin de 70'inci yıl dönümündeyiz. Bu önemli bir zaman çünkü ülkemiz Kore Halk Cumhuriyeti'ndeki dostlarımıza ve Kore halkına destek oldu" dedi.

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Kim Jong-Un ise Putin'e Rusya'nın kendilerine verdiği destek için teşekkürlerini iletti. Rusya'nın batılı ülkeler ile yaşadığı gerilim ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin konuşan Kim, "Rusya, kendisine karşı çıkan hegemonik güçlere karşı devlet egemenliğini savunmak ve güvenliğini korumak için kutsal bir mücadele veriyor. İlişkilerimizi artık daha da geliştirmek istiyoruz. Başkan Putin'in ve Rus hükümetinin tüm kararlarını destekledik ve destekleyeceğiz. Emperyalizme karşı mücadele veren egemen bir devletin inşasında da her zaman birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

Kim, ayrıca Rusya ile ilişkilerin öncelik haline getirileceğini söyledi.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Putin'le görüşen Kuzey Kore lideri Kim'den ilk sözler: Rusya'nın her kararını destekleyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin'le görüşen Kuzey Kore lideri Kim'den ilk sözler: Rusya'nın her kararını destekleyeceğiz - Son Dakika
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