Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor - Son Dakika
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Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor

08.07.2022 13:08
Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor

İngiliz basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile gerçekleştirdiği "Hagi" sohbetini manşetten yayınladı. Erdoğan'ın Iohannis'den özellikle Gheorghe Hagi ve oğlu Ianis hakkında bilgi almak istediğini yazan gazetenin haberine değinen Romanya basını da "Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor" başlıklı haberler sunuldu.

İngiliz basını, Romanya yerel medyasına dayandırdığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis arasında NATO Liderler Zirvesi'ne damga vuran bir "Hagi" sohbeti geçtiğini yazdı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAGI VE OĞLU HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTEDİ"

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk futbolunun da efsane isimlerinden olan "Karpatların Maradonası" lakaplı Gheorghe Hagi ve oğlu Ianis Hagi'nin geleceğini merak ettiği belirtilirken, bir Rumen yetkilinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol konuşmaya çok ilgiliydi ve özellikle Gheorghe Hagi ve oğlu Ianis hakkında bilgi almak istedi" dediği aktarıldı.

"İLERİDE BABASI GİBİ GALATASARAY'DA OYNAR"

Yetkili, "Bizim cumhurbaşkanımız Futbolun Kralı'nın (Hagi) iyi olduğunu, kendi kulübüyle futbol akademisinde çalıştığını ve yeni yetenekler yarattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Ianis'in nasıl olduğunu merak etti" ifadesini kullandı Erdoğan'ın mevkidaşına, "Bir gün o da babası gibi Galatasaray'da oynar" dediğini söyleyen yetkili, Iohannis'nin Küçük Hagi'yi övdüğünü belirtti.

Romanya basınından bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor

HABERDE HAGİ'NİN SARI-KIRMIZILI EKİPTE OYNAMAK İSTEDİĞİNE VURGU YAPILDI

The Scottish Sun, haberinde Küçük Hagi'nin daha önce Galatasaray'da oynamak istediği yönünde açıklama yaptığını hatırlatarak: "Sevdiğim bir kulüp. Onunla (Galatasaray) büyüdüm, İstanbul'da doğdum. Geleceğin benim için ne getireceğini bilmiyorum ama kulübüme (Rangers) bağlıyım" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN HAGİ'Yİ GALATASARAY'A GETİRMEK İÇİN UĞRAŞIYOR"

Romanya basının önde gelen spor sitesi RoFtbl'nin haberinde ise "Recep Tayyip Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor" denildi.

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