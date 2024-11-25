Romanya'da Aşırı Sağcı Kazandı - Son Dakika
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Romanya'da Aşırı Sağcı Kazandı

Romanya\'da Aşırı Sağcı Kazandı

Calin Georgescu, Romanya'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci olarak sürpriz yaptı.

25.11.2024 14:27
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(ANKARA) - Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda, aşırı sağcı ve Rusya yanlısı Calin Georgescu birinci oldu ve Avrupa yanlısı başlıca rakibi olan Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'yı yarış dışı bıraktı.

Romanya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, aşırı milliyetçi Calin Georgescu, merkez sağın adayı Elena Lasconi'ye yaklaşık 350 bin oy fark atarken, seçim öncesi favori olan Romanya Başbakanı Ciolacu, üçüncü sırada yer aldı.

Romanya medyasına göre, kendi partisi olmayan ve kampanyasını büyük ölçüde sosyal medya platformu üzerinden yürüten Georgescu'nun güçlü çıkışı, seçimin en büyük sürprizi oldu. Seçime katılım oranı yüzde 51 olarak gerçekleşti. Lasconi, şimdi 8 Aralık'ta yapılacak ikinci turda Georgescu'ya karşı yarışacak.

Son sayıma göre Lasconi, Başbakan Ciolacu'ndan binden fazla oy aldı. Bu da Romanya'nın batı yanlısı çizgisini devam ettirecek olan Ciolacu'yu yarış dışı bıraktı. Anketler, Ciolacu'nun açık ara önde olduğunu ve Lasconi'nin ikinci sırada yer alacağını gösteriyordu.

Roman siyaset uzmanı Radu Magdin, Georgescu'ya verilen desteğin eşi benzeri görülmemiş olduğunu, daha önce yapılan kamuoyu yoklamalarında oyların yaklaşık yüzde 5'ini aldığını söyledi. Magdin, "34 yıllık demokrasi hayatımızda hiçbir zaman anketlere kıyasla böyle bir artış görmedik" dedi.

Dördüncü sırada yer alması beklenen bir diğer milliyetçi George Simion ise, Georgescu'ya tam destek verdi.

Hiçbir partiye mensup olmayan Georgescu, özellikle Ukrayna'ya destek konusunda "Avrupa Birliği ve NATO'ya boyun eğmeye son verilmesi gerektiğini" belirtirken, Romanya'nın Deveselu kentindeki NATO balistik füze savunma kalkanını kınadı. Georgescu'nun seçim kampanyası, büyük ölçüde hayat pahalılığına odaklanırken; Romanya'nın, AB'de "yoksulluk riski altındaki insanları arasında" en büyük paya sahip olduğu biliniyor.

Romanya'da cumhurbaşkanı büyük ölçüde sembolik bir role sahip olmakla birlikte dış politika gibi alanlarda önemli bir etkisi var.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Romanya'da Aşırı Sağcı Kazandı - Son Dakika

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